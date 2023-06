Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SentinelOne-Aktie:



NYSE-Aktienkurs SentinelOne-Aktie:

15,61 USD +7,29% (12.06.2023, 20:44)



ISIN SentinelOne-Aktie:

US81730H1095



WKN SentinelOne-Aktie:

A3CTJC



NYSE Ticker-Symbol SentinelOne-Aktie:

S



Kurzprofil SentinelOne Inc.:



SentinelOne (ISIN: US81730H1095, WKN: A3CTJC, NYSE-Symbol: S) ist ein US-amerikanisch-israelisches Unternehmen im Bereich Cybersecurity und Software mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien. SentinelOne nutzt maschinelles Lernen für die Überwachung von Personal Computern, IoT-Geräten und Cloud-Workloads. (12.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SentinelOne-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen KI- und Cybersecurity-Spezialisten SentinelOne Inc. (ISIN: US81730H1095, WKN: A3CTJC, NYSE-Symbol: S) unter die Lupe.Der Präsident des TÜV-Verbandes, Johannes Bussmann habe am Montag gesetzliche Vorlagen für mehr Cybersicherheit seitens der Politik gefordert. Cyberangriffe mit Ransomware seien die größte Bedrohung. Ein Unternehmen, die mit ihren Produkten genau das verhindere, sei das amerikanische Unternehmen SentinelOne. Morgan Stanley habe die Aktie mit einem Kurspotenzial von mehr als 25 Prozent hochgestuft. Das seien die Gründe.Dabei laufe es alles andere als rund bei den Amerikanern. Ausgehend von Mitte November 2021 habe die Aktie mittlerweile fast 80 Prozent verloren. Die Anfang Juni vorgelegten schwachen Unternehmenszahlen hätten ein Kursrutsch von mehr als 30 Prozent am Tag der Bekanntgabe verursacht. Die Unterstützung im Bereich der 13 Dollar habe zuletzt gehalten.Analyst Hamza Fodderwala habe die Aktie am Montag von "gleichgewichten" auf "übergewichten" mit Kursziel 20 US-Dollar heraufgestuft. Das entspreche einem Kurspotenzial von mehr als 25 Prozent auf aktuellem Niveau.Bei SentinelOne handele es sich um eine sehr spekulative Aktie. Sollte der Turnaround gelingen, seien höhere Kurse durchaus denkbar. Nur mutige Anleger steigen mit Stopp 13 Dollar ein, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär".SentinelOne sei Bestandteil des 15 Werte umfassenden "Der Aktionär" Künstliche Intelligenz-Index. Neben den großen Playern wie Microsoft, NVIDIA und Alphabet würden sich hier weitere KI-Unternehmen aus den Sektoren Gesundheit und autonomes Fahren finden. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABW könnten Anleger nahezu eins zu an der Entwicklung des Index teilhaben. (Analyse vom 12.06.2023)