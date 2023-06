Börsenplätze SentinelOne-Aktie:



SentinelOne (ISIN: US81730H1095, WKN: A3CTJC, NYSE-Symbol: S) ist ein US-amerikanisch-israelisches Unternehmen im Bereich Cybersecurity und Software mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien. SentinelOne nutzt maschinelles Lernen für die Überwachung von Personal Computern, IoT-Geräten und Cloud-Workloads. (02.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SentinelOne-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen KI- und Cybersecurity-Spezialisten SentinelOne Inc. (ISIN: US81730H1095, WKN: A3CTJC, NYSE-Symbol: S) unter die Lupe.Die außergewöhnlich guten Unternehmenszahlen von NVIDIA hätten dafür gesorgt, dass viele Aktien aus dem Sektor teils ordentliche Kurszuwächse verzeichnet hätten. Nicht so bei diesem amerikanischen KI-Unternehmen - die SentinelOne-Aktie verliere am Donnerstag nachbörslich mehr als 30 Prozent.Die am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA vorgelegten Unternehmenszahlen zum ersten Quartal und der schwächer als erwartete Ausblick hätten dafür gesorgt, dass die Aktie massiv unter die Räder gekommen sei. Die Amerikaner hätten für das erste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 US-Dollar bei einem Umsatz von 133,4 Mio. Dollar vermeldet. Analysten hätten einen Verlust von 0,17 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 136,6 Mio. Dollar erwartet.Neu-Einsteiger in die SentinelOne-Aktie warten zunächst eine Bodenbildung ab, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". Sollte die Unterstützungslinie bei 13 Dollar nicht halten, würden weitere Kursverluste drohen. (Analyse vom 02.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link