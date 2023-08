Dies ergebe sich aus den Umfragen der American Association of Individual Investors (AAII), welche in regelmäßigen Abständen u.a. Kleinanleger:innen zu ihrer Positionierung und Erwartungshaltung befrage. Aggregiere und standardisiere man die Ergebnisse, so könne man daraus die allgemeine Stimmung am Markt ableiten. Auffallend hierbei, aber gleichzeitig wenig überraschend: Diese sei in der jüngeren Vergangenheit von massivem Pessimismus geprägt gewesen. Genauer gesagt sei die Stimmung letzten Herbst so schlecht gewesen, dass nicht einmal die Finanzkrise 2008 oder das Platzen der Dotcom-Blase hätten mithalten können.



Historisch betrachtet hätten Übertreibungen im Sentiment nach oben oder nach unten stets attraktive Einstiegszeitpunkte dargestellt. Ganz nach dem Motto: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Verkaufen, wenn die Violinen spielen", hätten die Analysten den überbordenden Pessimismus des letzten Jahres als interessante Kaufmöglichkeit erachtet, welche sich im Nachhinein tatsächlich als die Bodenbildung am breiten Aktienmarkt entpuppt habe.



Seither stünden die Aktienmärkte jedoch im zweistelligen Prozentbereich im Plus und auch wenn die Violinen noch nicht allzu laut spielen würden, die Stimmung habe sich in jedem Fall deutlich gebessert (+1 Standardabweichungen). Das decke sich auch mit den Umfragen unter institutionellen Investor:innen, welche ebenfalls lange dem Bärenlager zugeordnet gewesen seien und erst in den letzten Wochen auf den Big Tech- und KI-Hype aufgesprungen seien.



Das Momentum am Aktienmarkt sei daher zuletzt äußerst stark gewesen. Kein Wunder, schließlich habe sich die Kombination aus an Dynamik verlierender Inflation und einer robuster als erwartet laufenden US-Konjunktur als guter Nährboden erwiesen. Aber auch aus Bottom-up-Sicht erschienen die Kursanstiege gerechtfertigt. Schließlich laufe die Berichtssaison ebenfalls solide.



So hätten beispielsweise von jenen S&P 500-Unternehmen, welche ihr Zahlenwerk bereits vorgelegt hätten, mehr als 80% die in sie gestellten Gewinnerwartungen übertroffen. Im Aggregat ergebe dies auf Indexebene einen Gewinnrückgang in der Höhe von 5,6% in Q2. Das klinge nicht berauschend, sei aber wesentlich besser als die ursprünglich prognostizierten -10%. Alles in allem seien die Kursanstiege also in weiten Teilen sicherlich fundamental begründet. Aus Kontraindikatorensicht sei es für die Analysten jedoch naheliegend gewesen, langsam aber sicher vorsichtiger zu werden.



Die Senkung der Kreditwürdigkeit der USA sei nun schlicht der Auslöser für etwas, das nach der starken Rally der letzten Wochen beinahe schon überfällig gewesen sei. Für die Analysten bestehe in dieser Hinsicht also kein Grund zur Sorge. Sie würden die aktuelle Marktentwicklung lediglich als vorübergehende Konsolidierung betrachten. Vor allem auch deshalb, da man sich mit August aufgrund der Saisonalität ohnehin in einer der historisch schlechtesten Börsenphasen des Jahres befinde. (04.08.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Es war eine Nachricht, welche es auf den ersten Blick durchaus in sich hatte: Die Ratingagentur Fitch stufte am Dienstag nach Börsenschluss die Kreditwürdigkeit der USA herab, so Manuel Schleifer von der Raiffeisen Bank International AG.Die Analysten würden aber bereits hier davor warnen, - vor allem im Hinblick auf das Marktgeschehen - dies überzubewerten. Denn eigentlich komme diese Aktion nicht ganz überraschend: Bereits im Mai, als im Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze ein Zahlungsausfall der USA gerade noch habe verhindert werden können, habe Fitch mit einer Bonitätsabstufung gedroht. Den Worten seien nun Taten gefolgt: Das Unternehmen habe die Kreditwürdigkeit der weltweit größten Volkswirtschaft von AAA auf AA+ herabgesenkt. Begründet werde dieses Vorgehen mit der steigenden Schuldenlast der USA und den, laut Fitch, abnehmenden Standards der Regierungsführung, die im letzten Jahrzehnt des Öfteren Sorgen um einen möglichen Zahlungsausfall verbreitet hätten.Konjunkturbedingt schwächere Steuereinnahmen, neue Ausgabeninitiativen (Bidenomics) und eine höhere Zinslast würden den US-Haushalt belasten. Fitch prognostiziere daher einen Anstieg des US-Staatsdefizits von 3,7% des Bruttoinlandsprodukts im Vorjahr auf 6,3% in diesem Jahr. 2024 sollten dann 6,6% und 2025 6,9% erreicht werden. Das Unternehmen erwarte, dass die US-Wirtschaft noch in diesem Jahr in eine Rezession rutsche. Kritik an der Herabstufung sei prompt von Finanzministerin Janet Yellen gekommen, die sie als "willkürlich und auf alten Daten basierend" bezeichnet habe.