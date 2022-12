Tradegate-Aktienkurs Semperit-Aktie:

ISIN Semperit-Aktie:

AT0000785555



WKN Semperit-Aktie:

870378



Ticker-Symbol Semperit-Aktie:

SEW



Wiener Börse-Symbol Semperit-Aktie:

SEM



NASDAQ OTC-Symbol Semperit-Aktie:

SEIGF



Kurzprofil Semperit Aktiengesellschaft Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1.182,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 361,8 Mio. EUR. (19.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) unter die Lupe.Semperit hätten hierzulande nur die wenigsten Anleger auf dem Kurszettel. Dabei hätten die Österreicher einiges zu bieten. Mit dem Verkauf eines verlustbringenden Geschäftsbereichs könnte die Aktie in den Fokus neuer Investoren rücken. Der jüngste Anstieg könnte daher erst der Anfang einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung gewesen sein.Semperit sei einer der weltweit führenden Hersteller der Kautschuk- und Kunststoffindustrie. Zu den im Industriegeschäft wichtigsten Produktgruppen würden Hydraulik- und Industrieschläuche, Förderbänder, Rolltreppen-Handläufe, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau zählen. Seit wenigen Tagen nicht mehr dazu würden Untersuchungs- und Operationshandschuhe gehören, denn der dazugehörige Unternehmensbereich Sempermed werde verkauft.Die Sparte gehe für 115 Mio. Euro an den südostasiatischen Handschuhproduzenten Harps Global. Für die Transaktion sei noch grünes Licht seitens der zuständigen Behörden nötig. Dieses werde für das zweite Quartal 2023 erwartet. Während der Corona-Pandemie sei die zuvor defizitäre Bereich noch einmal aufgeblüht, habe zuletzt aber wieder hohe Verluste eingefahren. Im Gesamtjahr dürfte ein operativer Verlust von rund 100 Mio. Euro zu Buche (Vorjahr: + 281 Mio. Euro) stehen.Im Industriegeschäft laufe es hingegen recht ordentlich. In den ersten neun Monaten sei bei Erlösen in Höhe von 558 Mio. Euro ein EBIT von 78 Mio. Euro eingefahren worden. Am Ende des Jahres scheine ein operativer Gewinn von 100 Mio. Euro realistisch.Gelinge es Semperit, die eigene führende Rolle in der Polymer- und Kunststoffindustrie zu bestätigen und bleibe die Nachfrage aus den breitgefächerten Industrien ungebrochen, dann dürften Umsatz und Gewinn nachhaltig steigen. Analysten würden ihre Schätzungen und Ziele in Kürze überarbeiten. Kurse um 30 Euro oder ein Börsenwert um 600 Mio. Euro dürften mittelfristig durchaus möglich sein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Semperit-Aktie: