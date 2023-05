Börsenplätze Semperit-Aktie:



Kurzprofil Semperit Aktiengesellschaft Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt in ihren fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen weltweit rund 6.500 Mitarbeiter, davon rund 3.100 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit dem fortgeführten Geschäftsbereich einen Umsatz von 779,8 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 100,5 Mio. EUR. (10.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) unter die Lupe.Semperit habe für Q1 23 ein im Wesentlichen stagnierendes Ergebnis vermeldet. Das Management habe zwar grundsätzlich das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen von EUR 70 - 90 Mio. bestätigt, rechne aber nun mit einem Ergebnis am unteren Ende der Spanne.Die Umsatzentwicklung (+2% auf EUR 185 Mio.) sei von einer stark divergierenden Dynamik geprägt gewesen. Während die Preise in den Industriedivisionen zwischen 15% und 29% angestiegen seien, hätten die Volumina in allen Segmenten außer Sempertrans unter Druck gestanden (spätzyklische Auswirkungen des günstigen Rohstoffumfelds). Das Segment habe ein Umsatzwachstum von 52% auf EUR 43 Mio. verzeichnet. Demgegenüber habe Semperflex einen Rückgang um 9% auf EUR 73 Mio. verzeichnet.Das Konzern-EBITDA von EUR 21 Mio. impliziere eine Marge von 11,2%. Bei Semperflex sei das EBITDA von EUR 19,6 Mio. auf EUR 16,7 Mio. gesunken, was einer immer noch recht soliden Marge von 23% entspreche. Sempertrans habe ein hervorragendes EBITDA von EUR 7,3 Mio. erwirtschaftet, das neben der Preisgestaltung durch Skaleneffekte getrieben worden sei und einen Rekordwert für das Auftaktquartal markiert habe. Auch Semperform habe das EBITDA bei höheren Umsätzen von EUR 3,2 Mio. auf EUR 5 Mio. steigern können, während man bei Semperseal einen Rückgang um 1/3 auf 1,6 Mio. EUR verzeichnet habe.Bei Sempermed sei das EBITDA mit EUR -11,6 Mio. klar negativ geblieben. Im Quartalsvergleich sei der Verlust trotz weiterem Umsatzdruck (EUR 40 Mio. vs. EUR 53 Mio., Q1 22 EUR 106 Mio.) in etwa stabil geblieben. Der Nettoverlust, der sich in der neuen Berichtsstruktur widerspiegele, habe sich auf EUR -8 Mio. belaufen. Der Abschluss des Verkaufs von Sempermed werde für Mitte 2023 erwartet, wobei die Gruppe jedoch den Zusatz "oder in den folgenden Monaten" hinzugefügt habe. Bis dahin werde die negative Ergebnisentwicklung des Geschäfts das Ergebnis von Semperit belasten.Im Ausblick habe sich Semperit vorsichtiger geäußert und auf "spürbare Auswirkungen" der Konjunkturabschwächung auf die Industriesegmente sowie darauf verwiesen, dass die Auswirkungen des Lagerabbaus noch nicht vollständig verdaut seien. In Erwartung geringerer Volumina und eines stärkeren Preis-/Margendrucks habe das Management zwar grundsätzlich das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von EUR 70 Mio. bis EUR 90 Mio. (10-30% im Jahresvergleich) bestätigt, rechne aber nun mit einem Ergebnis am unteren Ende der Spanne. Dies bedeute, dass die derzeitige Konsensprognose von EUR 82 Mio. mit Sicherheit nach unten korrigiert werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity