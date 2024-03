Börsenplätze Semperit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Semperit-Aktie:

11,84 EUR +3,86% (19.03.2024, 12:34)



Wiener Börse-Aktienkurs Semperit-Aktie:

11,70 EUR +3,17% (19.03.2024, 12:44)



ISIN Semperit-Aktie:

AT0000785555



WKN Semperit-Aktie:

870378



Ticker-Symbol Semperit-Aktie:

SEW



Wiener Börse-Symbol Semperit-Aktie:

SEM



NASDAQ OTC-Symbol Semperit-Aktie:

SEIGF



Kurzprofil Semperit Aktiengesellschaft Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications hochwertige Elastomer-Produkte und -Anwendungen für industrielle Kunden entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.600 Mitarbeiter und hat 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 721,1 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 71,8 Mio. EUR. (19.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem EBITDA von EUR 72 Mio. (-29%) für das GJ 23 habe Semperit das kommunizierte Ziel (und den Konsens) von rund EUR 70 Mio. erreicht. Der Umsatz von EUR 721 Mio. (-8%) habe ebenfalls der Markteinschätzung entsprochen. Bereinigt um Konsolidierungseffekte im Zusammenhang mit Rico (inklusive seit August), liege der organische Umsatzrückgang bei -12%. Die Gruppe habe einmalige Aufwendungen von ca. EUR 10 Mio. verdaut, die den Ergebnisbeitrag von Rico von fast EUR 8 Mio. leicht überkompensiert hätten. Zudem seien Kosteneinsparungen von ca. EUR 6 Mio. erzielt worden. Der Nettoverlust habe eine Belastung von EUR -42 Mio. aus dem aufgegebenen Sempermed-Geschäft sowie eine unerwartet niedrige Steuerbelastung enthalten.Die Dividende von EUR 0,5 pro Aktie sei bereits vor zwei Wochen angekündigt worden.Für das laufende Geschäftsjahr rechne Semperit mit einem EBITDA von rund EUR 80 Mio., was eine weitgehend stagnierende Entwicklung im Vergleich zum bereinigten EBITDA des GJ 23 bedeute. Die Analysten der RBI würden darauf hinweisen, dass das Ziel etwas hinter dem aktuellen Konsens von EUR 87 Mio. zurückbleibe. Die Investitionen sollten sich auf rund EUR 70 Mio. belaufen, wovon rund 60% für Instandhaltung vorgesehen seien. Bezüglich der Marktumfelds habe sich Semperit vorsichtig gegeben und auf herausfordernde Marktbedingungen und die Erwartung einer Belebung erst gegen Ende 2024 verwiesen. Für den Bereich Industrial Applications werde kurzfristig keine wesentliche Erholung der Nachfrage erwartet. Abgesehen von der Schwäche des Endmarktes (Bau- und Landmaschinen) sei auch auf die Fortsetzung des Lagerabbaus im ersten Halbjahr hingewiesen worden. Im Bereich Engineered Applications dürfte die gute Nachfrage aus der Bergbau-, Gesundheits-, Lebensmittel- und Eisenbahnindustrie anhalten.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu Semperit-Aktie lautet "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity