Börsenplätze Semperit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Semperit-Aktie:

21,10 EUR +0,48% (10.08.2023, 13:05)



Wiener Börse-Aktienkurs Semperit-Aktie:

21,20 EUR +1,68% (10.08.2023, 15:17)



ISIN Semperit-Aktie:

AT0000785555



WKN Semperit-Aktie:

870378



Ticker-Symbol Semperit-Aktie:

SEW



Wiener Börse-Symbol Semperit-Aktie:

SEM



NASDAQ OTC-Symbol Semperit-Aktie:

SEIGF



Kurzprofil Semperit Aktiengesellschaft Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt in ihren fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen weltweit rund 6.500 Mitarbeiter, davon rund 3.100 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit dem fortgeführten Geschäftsbereich einen Umsatz von 779,8 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 100,5 Mio. EUR. (10.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) unter die Lupe.Schwächere Endmärkte und der Lagerabbau bei Kunden hätten das zweite Quartal von Semperit belastet. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen ein weiterhin herausforderndes Geschäftsumfeld, halte jedoch am zuletzt kommunizierten EBITDA-Ausblick fest.Semperit habe im 2. Quartal einen Umsatzrückgang von -11% auf EUR 189 Mio. (nach +2% im 1. Quartal) berichtet, der auf den verstärkten Druck in den Divisionen Semperflex und Semperseal und einen weiteren Rückgang im Bereich Sempermed zurückzuführen sei. Hauptgrund dafür seien nach eigenen Angaben zurückhaltendes Order-Verhalten der Kunden, da diese bestrebt seien, ihre Lagerbestände abzubauen. Die spätzyklische Division Sempertrans hingegen habe ein hervorragendes Quartal verzeichnet und von der starken Auftragsentwicklung in den letzten Quartalen profitiert. Das EBITDA sein um ca. 1/3 auf EUR 23 Mio. gesunken, habe aber eine Belastung von EUR 4 Mio. im Zusammenhang der Akquisition der Rico Gruppe und den Veränderungen im Management enthalten.Auf Segmentebene sei das EBITDA von Semperflex um -42% auf EUR 16 Mio. gesunken, obwohl die Marge auf einem sehr soliden Niveau von ca. 24% habe gehalten werden können. Der Verlust bei Sempermed habe sich auf EUR -9 Mio. belaufen und sei damit etwas geringer gewesen als in den beiden vorangegangenen Quartalen. Sempertrans habe mit einem im Vergleich zu den letzten Quartalen stark gestiegenen EBITDA von EUR 9,4 Mio. (Marge 17,5%) geglänzt.Im Ausblick sei Semperit bei einer vorsichtigen Formulierung geblieben, die auf geringere Mengen (Lagerabbau werde nach wie vor als Belastung gesehen) und Preisdruck hinweise. Einsparungen durch die Reorganisation in die beiden neuen Segmente sollten den Ergebnisdruck abmildern. Was das Finanzziel betreffe, so sei das EBITDA (aus fortgeführten Geschäftsbereichen) am unteren Ende der Spanne von EUR 70 - 90 Mio. bestätigt worden. Am unteren Ende müsse die Gruppe im zweiten Halbjahr EUR 26 Mio. erwirtschaften, was nach Meinung des Analysten selbst unter Berücksichtigung der schwächeren Saisonalität zum Jahresende erreichbar erscheine. Der Abschluss der Veräußerung von Sempermed wede für Ende August erwartet, was die Zahlung einer Bonusdividende von EUR 3 im Laufe des Septembers auslösen werde.Die letzte Empfehlung zu Semperit-Aktie lautete "Kauf", so Markus Remis, Analyst der RBI. (Analyse vom 10.08.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity