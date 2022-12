Börsenplätze Semperit-Aktie:



Kurzprofil Semperit Aktiengesellschaft Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1.182,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 361,8 Mio. EUR. (16.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF).Semperit habe den Verkauf des Geschäftsbereichs Sempermed an Harps Global Pte. Ltd. bekanntgegeben. Der Kaufpreis belaufe sich auf EUR 115 Mio. Infolgedessen werde Semperit in Q4 22 eine Wertaufholung von rund EUR 30 bis 35 Mio. verbuchen (in Q3 sei eine außerordentliche Wertberichtigung von EUR 52 Mio. verdaut worden).Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigungen sollte die Transaktion in Q2 23 abgeschlossen werden. Sie ist in zwei Schritten strukturiert: 1) Harps Global übernehme das Geschäft mit Untersuchungshandschuhen einschließlich des Vertriebs und der Marke Sempermed. 2) Das Geschäft mit Operationshandschuhen (produziert in Wimpassing/AT, verpackt in Sopron/HU) werde für den Erwerber für bis zu fünf Jahre als Auftragshersteller fortgeführt.Der Kaufpreis liege deutlich über dem (bewusst) konservativen RBI-Bewertungsansatz (entspreche dem Buchwert der Assets nach der jüngsten Wertminderung) und impliziere einen Wert von fast EUR 5,6 je Aktie. Aus der Bewertungsperspektive sei der Verkauf eine sehr gute Nachricht. In Anbetracht der derzeit schwachen Fundamentaldaten in der Handschuhbranche (Preisverfall, Lagerabbau, Dysbalance zwischen Angebot und Nachfrage) sei die RBI in ihren aktuellen Prognosen von negativen operativen Ergebnissen bis inklusive des GJ 2024 ausgegangen. Diese Ergebnisbelastung werde Semperit mit dieser Transaktion los. Weitere finanzielle Implikationen, wie z.B. die mögliche Reduzierung der Holdingkosten, würden abzuwarten bleiben.In ihrer jüngsten Analyse habe die RBI argumentiert, dass der Investment Case einen Befreiungsschlag benötige und dass der Markt dem Handschuhgeschäft angesichts des Gewinneinbruchs keinen Wert beizumessen scheine. Der Verkaufspreis liege nun klar über den Erwartungen und trage zudem zu einem klareren Profil des Unternehmens als industrieller Gummispezialist bei. Die RBI betrachte eine Veräußerung als Voraussetzung für eine Neubewertung der Aktie.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Semperit-Aktie lautet "Kauf", so Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse . (Analyse vom 16.12.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity