Börsenplätze Semperit-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Semperit-Aktie:

20,30 EUR 0,00% (22.11.2022, 15:43)



Wiener Börse-Aktienkurs Semperit-Aktie:

20,30 EUR +0,25% (22.11.2022, 15:54)



ISIN Semperit-Aktie:

AT0000785555



WKN Semperit-Aktie:

870378



Ticker-Symbol Semperit-Aktie:

SEW



Wiener Börse-Symbol Semperit-Aktie:

SEM



NASDAQ OTC-Symbol Semperit-Aktie:

SEIGF



Kurzprofil Semperit Aktiengesellschaft Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1.182,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 361,8 Mio. EUR. (22.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wiener Börse-Symbol: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) nach wie vor zu kaufen.Die Zahlen für das Q3/2022 seien auf den ersten Blick hinter den Erwartungen der Analysten der RBI zurückgeblieben. Der Umsatz sei um 2% auf EUR 259 Mio. zurückgegangen und habe damit aufgrund des schwächeren Handschuh- und Schlauchgeschäfts rund 7% unter der Schätzung der Analysten der RBI gelegen. Das Konzern-EBITDA sei von EUR 77 Mio. im Vergleichsquartal auf EUR 11 Mio. eingebrochen. Ursächlich dafür sei das kollabierende Sempermed-Segment gewesen, dessen EBITDA mit EUR -20 Mio. in die Verlustzone gefallen sei. Neben der operativen Entwicklung sei darin allerdings auch eine Rückstellungsbildung von rund EUR 11 Mio. enthalten.Adjustiert um die Einmalbelastung, sei das operative Ergebnis im Rahmen der Prognose der Analysten der RBI gewesen. Das EBIT sei zusätzlich durch eine außerordentliche Wertberichtigung von ca. EUR 52 Mio. belastet worden. Die Ertragslage in den Industriedivisionen sei im Quartal, dank der hohen Auftragspölster und höherer Preise, weiterhin gut geblieben.Niedrigere Gewinne und steigendes Umlaufvermögen hätten den Cashflow belastet. Zwar verfüge Semperit weiterhin über eine Nettoliquidität in Höhe von EUR 93 Mio. Diese liege aber unter den EUR 144 Mio. zum Jahresbeginn.Für das Schlussquartal habe sich das Management erwartungsgemäß vorsichtig gezeigt und einen weiteren Rückgang avisiert. Für das GJ 2022 werde das EBITDA weiterhin bei unter EUR 100 Mio. erwartet. Der anhaltende Lagerabbau auf Kundenseite und die damit einhergehende Preiserosion bei Untersuchungshandschuhen sollten sich fortsetzen. Die Analysten der RBI würden erneut von einem Verlustquartal ausgehen. Auch im Industriebereich, mit Ausnahme von Sempertrans, sei mit geringeren Volumina zu rechnen (teilweise saisonal bedingt). Kostenseitig sei jedoch insgesamt ein sequenzieller Rückgang zu erkennen.Der Verkaufsprozess von Sempermed sei auf der Managementagenda wieder nach oben gerückt. Erste Gespräche mit potenziellen Kaufinteressenten seien geführt worden und die Desinvestition solle zeitnah erfolgen. Aufgrund der deutlich schwächeren Marktbedingungen im Handschuhgeschäft habe die asiatische Konkurrenz die vormals substanziellen Expansionspläne massiv reduziert bzw. auf Eis gelegt.Neben Investitionen in organische Wachstumsmöglichkeiten habe das Management erneut die Akquisitionspläne im Industriebreich bekräftigt, jedoch keine konkreten Aussagen gemacht. Angesichts der robusten Bilanzsituation habe Semperit eine gut ausgestattete Kriegskasse.Die "Kauf"-Empfehlung ist unverändert, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, zur Semperit-Aktie. (Analyse vom 22.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.