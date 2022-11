Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Semperit Aktiengesellschaft Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe.



Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 15 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1.182,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 361,8 Mio. EUR. (16.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Semperit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, NASDAQ OTC-Symbol: SEIGF) unter die Lupe.Das Q3 sei auf Gruppenebene hinter den Prognosen zurückgeblieben, wobei die Abweichung hauptsächlich auf Sempermed, einschließlich einer einmaligen Belastung, zurückzuführen sei. Der Desinvestitionsprozess scheine wieder Fahrt aufzunehmen.Der Umsatz von EUR 259 Mio. (-2% im Jahresvergleich) habe die Analystenschätzung um 7% verfehlt, was auf einen stärker als erwarteten sequenziellen Rückgang bei Semperflex (Abbau von Lagerbeständen bei Kunden) und ein geringeres Handschuhgeschäft zurückzuführen sei. Die Umsatzerlöse von Sempermed seien um 42% auf EUR 73 Mio. gefallen, wobei dies vor allem dem Rückgang der Marktpreise gegenüber dem noch hohen Preisen im ersten Halbjahr geschuldet sei. Das Konzern-EBITDA von EUR 11 Mio. (-86%) habe deutlich unter den Werten von Q1-2 von ca. EUR 37-39 Mio. gelegen, da Sempermed einen viel höheren Verlust als angenommen von EUR -20 Mio. verzeichnet habe. Abgesehen von dem operativen Rückgang habe die Division jedoch Rückstellungen in Höhe von fast EUR 11 Mio. für Drohverluste ("Verträge, die sich aufgrund der aktuellen Marktbedingungen negativ entwickelt haben") verdaut.Andererseits hätten die Industriesegmente insgesamt die Analystenprognosen übertroffen, ebenso wie die überraschend niedrigen Holdingkosten. Trotz des geringeren Umsatzes habe Sempermed ein EBITDA von EUR 21,5 Mio. erwirtschaftet (Marge 27,3%, die Analystenprognose habe EUR 19,2 Mio. gelautet). Sempertrans habe dank eines weiteren starken Umsatzwachstums (+42% auf EUR 40 Mio.) ein EBITDA von EUR 3,7 Mio. beigesteuert. Auch das EBITDA von Semperform und Semperseal habe leicht über der Analystenprognose gelegen.Wie bereits im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung angekündigt, habe der Konzern bei Sempermed außerordentliche Wertberichtigungen in Höhe von EUR 51,8 Mio. vornehmen müssen. Zudem seien bei Semperseal EUR 2,1 Mio. abgeschrieben worden (veraltete Maschinen). Folglich sei das EBIT in Q3 mit EUR -57,3 Mio. negativ gewesen und der Nettoverlust habe sich auf EUR -69,3 Mio. belaufen.Was den Ausblick betreffe, so habe das Management einen weiteren Rückgang für den Rest des GJ 2022 angedeutet und an der im März gegebenen Prognose festgehalten, dass das EBITDA deutlich unter der damaligen Konsensspanne von EUR 100-120 Mio. gesehen werde. Die Analysten würden dies als EBITDA von unter EUR 100 Mio. (Q1-3 berichtete EUR 86 Mio.) interpretieren. Darüber hinaus sei angemerkt worden, dass der Verkauf von Sempermed seit Sommer 2022 wieder in den Vordergrund gerückt sei und dass das Management erste Gespräche mit potenziellen Käufern geführt habe. Die Veräußerung werde zeitnah avisiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.