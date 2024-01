Es werde erwartet, dass sechs der elf Sektoren Verluste verzeichnen würden. Diese Verluste würden sowohl zyklische (Diskretionäre Konsumgüter, Industrie, Materialien und Energie) als auch defensive Sektoren (Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter) betreffen. Der Energiesektor dürfte das Schlusslicht bilden, während der Sektor Basiskonsumgüter voraussichtlich den geringsten Gewinnrückgang verzeichnen werde. Der Finanzsektor, der in eine separate Kategorie eingeordnet werde, belege den viertletzten Platz in der Rangliste.



Warum Aktien weiterhin eine gute Wahl seien Kernthese für das Börsenjahr 2024: Aktien würden attraktiv bleiben. Der erwartete Rückgang der Inflation dürfte zu Zinssenkungen führen und eine Rückkehr zu zweistelligem Gewinnwachstum begünstigen.



Risikomanagement im Aktienportfolio



Langfristig orientierte Anleger könnten angesichts der Tech-Rally im vergangenen Jahr zur Absicherung ihres Portfolios eine Neugewichtung vornehmen. Einige könnten Gewinne bei hoch bewerteten Technologieaktien realisieren und ihr Kapital in Sektoren mit niedrigen Bewertungen umschichten.



Das Ziel sei nicht, sich gänzlich von Tech-Aktien zu verabschieden, sondern vielmehr einen ausgewogenen Mix im Portfolio zu finden, der sich an die sich ändernde Marktdynamik anpasse.



Defensive Aktien in Bereichen wie Basiskonsumgüter, Versorger, Immobilien und Gesundheitswesen würden als die sicherste Wahl gelten. Anleger könnten von attraktiven Dividenden profitieren und seien im Falle einer Rezession gut positioniert.



Zyklische Aktien aus den Sektoren diskretionäre Konsumgüter, Industrie, Energie und Materialien, seien riskanter, könnten jedoch besonders attraktiv werden, wenn die Rezessionsrisiken abnehmen oder gänzlich entfallen würden.



Fazit



Die aktuelle Bewertung des S&P 500 liege über dem langfristigen Durchschnitt, erreiche jedoch kein alarmierend hohes Niveau. Die Erwartungen bezüglich der Quartalszahlen seien nach unten korrigiert worden, was Raum für positive Überraschungen schaffe. Der anhaltende Trend im Tech-Sektor werde voraussichtlich auch 2024 fortbestehen; jedoch würden Anleger vermehrt Interesse an günstiger bewerteten Titeln aus dem defensiven und zyklischen Sektor zeigen. (15.01.2024/ac/a/m)







