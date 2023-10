In den USA habe sich gestern Abend ein ähnliches Bild abgezeichnet. Ein heißer Arbeitsmarkt trage hier weiterhin dazu bei, die Verbraucherausgaben anzukurbeln und schüre somit Inflationsängste. Die Einzelhandelsumsätze seien im September um 0,7% gegenüber dem Vormonat gestiegen und hätten damit um mehr als das Doppelte über den Konsensschätzungen gelegen, die von einem Wachstum von 0,3% ausgegangen seien. Die Einzelhandelsumsätze seien nun schon seit sechs Monaten in Folge gegenüber dem Vormonat gestiegen, was einen konstanten Trend bei den Verbraucherausgaben darstelle. Die starke Position der US-Verbraucher berge Aufwärtsrisiken für die Inflation und erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der FED. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sei folglich gestern angestiegen und mit 4,85% knapp unter dem Hoch von 4,89% von Anfang Oktober zu stehen gekommen. Die US-Leitindices, ähnlich wie die europäischen Peers, hätten sich gestern allerdings lediglich seitwärts bewegt, der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe ein leichtes Minus hinnehmen müssen.



Heute stünden keine besonderen Veröffentlichungen aus dem Makrokalender an, allerdings nehme die Berichtsaison mittlerweile Fahrt auf. Gestern seien noch weitere US-Finanztitel gekommen, die mehrheitlich positiv hätten überraschen können und heute kämen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor, angeführt von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) sowie vomniederländischen Chip-Riesen ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML).



Die asiatischen Aktienmärkte würden sich heute früh leicht im Minus befinden und auch die europäischen Vorbörseindikatoren würden auf gemäßigte Abgaben hindeuten.



Die Ölpreise hätten sich stabilisiert, als die USA ihre diplomatischen Bemühungen intensiviert hätten und die Hoffnung auf eine Eingrenzung des Israel-Konflikts gewachsen sei. Außerdem gebe es Zeichen, dass in den USA angedacht werde, Sanktionen gegen den Erdölproduzenten Venezuela zu lockern. Rohöl der Sorte Brent steige heute allerdings wieder an und handele aktuell um die USD 91-Marke. Bitcoin sei gestern leicht auf rund USD 28.500 gestiegen. Gold habe sich ebenfalls leicht befestigt und notiere bei rund USD 1.940 je Feinunze. (18.10.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern bewegten sich die Aktienmärkte seitwärts, nachdem eine Reihe wirtschaftlicher Daten positiver als erwartet ausfielen, aber auch die Inflationssorgen wieder vor den Vorhang kehrte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zuerst sei gestern die ZEW-Umfrage zur Konjunktur in Deutschland sowie in der Eurozone veröffentlicht worden. In Deutschland seien die Konjunkturerwartungen mit -1,1 deutlich besser ausgefallen als die Markterwartungen von -10,5, auch die RBI-Prognose von -5 sei übertroffen worden. Das stelle eine deutliche Verbesserung von den -11,4 aus dem Vormonat dar. Auch in der Eurozone hätten sich die Erwartungen zur Konjunktur verbessert und hätten von einem Wert von -8,9 aus dem Vormonat auf 2,3 zulegen können. Auch die Umfrage zur Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland sei mit -79,9 etwas positiver als die von der RBI erwarteten -81 ausgefallen. Trotz dieser doch leicht optimistischen Ergebnisse hätten sich die europäischen Aktienmärkte gestern Großteils seitwärts bewegt, hätten weder große Gewinne verbuchen können noch sei ein Index abgestürzt.