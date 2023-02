Der überraschend deutliche Preisanstieg im Januar habe in der Folge auch die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) - seines Zeichens ein bevorzugter Preisindex der Notenbank FED - sei im Januar um 0,6% nach nur 0,2% im Dezember gestiegen. Auch die US-Konsumausgaben seien im Januar mit 1,8% stärker als erwartet gestiegen. Analysten hätten zuvor mit 1,3% gerechnet. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank seien somit wieder hochgekocht.



Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe daher am Freitag um 1,02% eingebüßt, damit aber ursprünglich noch höhere Verluste verringert. Die bisherigen Jahresgewinne hätten sich solcherart wieder in Luft aufgelöst. Im Wochenverlauf habe er ein Minus von 3% verbucht. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe am Freitag 1,05% verloren, der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) 1,73%. Letzterer sei damit erstmals in diesem Monat unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen. Technologieaktien würden auf den Zinskurs der Notenbank aktuell stärker als die sogenannten Standardwerte reagieren.



An den Rohstoffmärkten habe sich zum Wochenschluss und übers Wochenende vergleichsweise wenig getan. Der Ölpreis verharre weiter stabil zwischen USD 82 und 83 (für ein Fass der Sorte Brent). Der Goldpreis sei ein wenig zurückgegangen auf USD 1.810 je Feinunze. Zinsängste würden sich also auch hier bemerkbar machen, aber vorerst weniger stark als an den Aktien- und Anleihemärkten. Ähnliches gelte für die Kryptos: Der Bitcoin zeige sich stabil in einem Band zwischen USD 23.000 und 24.000.



Die Aktienindices in Asien würden sich heute Morgen etwas schwächer als zum letzten Wochenschluss präsentieren. Einzig Japans Topix schaffe neuerlich ein kleines Plus. Einige wenige Unternehmensdaten stünden heute ebenso auf der Agenda wie ein paar nicht ganz unbedeutende Konjunkturdaten. (27.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Europas Aktienindices gingen zum Wochenschluss im Wesentlichen fest in den letzten Handelstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Als dann aber am Nachmittag die Nachricht von sehr starken US-Verbraucherpreisdaten über den Atlantik geschwappt sei, sei es mit den Aktienkursen steil bergab gegangen. DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten gegenüber dem Donnerstag rund 1,8% verloren. Einzig der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich relativ tapfer halten können und habe nur 0,3% tiefer geschlossen.