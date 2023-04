Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige NY Empire-Index, der normalerweise keine allzu großen Marktschwankungen verursacht, überraschte den Markt heute mit einem Wert, der deutlich über den Erwartungen lag, so die Experten von XTB.



Der von Consensus geschätzte Index, der die Stimmung unter den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes im Bundesstaat New York wiedergebe, sollte einen Rückgang auf -18 Punkte gegenüber einem früheren Wert von -24 Punkten aufweisen. Der heutige Wert habe jedoch bei +10,8 Punkten gelegen, was den Markt für US-Schuldverschreibungen, der in letzter Zeit aufgrund von Anzeichen einer sich abschwächenden Wirtschaft zugelegt habe, erheblich geschwächt habe. (17.04.2023/ac/a/m)





