Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für September fielen sehr solide aus: Der Stellenaufbau lag bei 263.000, so die Analysten der NORD LB.



Die Arbeitslosenquote sei sogar auf 3,5% wieder leicht zurückgegangen (was aber am Rückgang der Erwerbstätigten gelegen habe). Der Job-Motor der USA laufe also unverändert robust. Zusammen mit dem Stundenlohn- und dem Inflationsanstieg sei eine geldpolitische Straffung weiterhin nötig: Den drei "Jumbo-Zinsanhebungen" um 75 Bp könnte demnach wohl noch eine weitere Anfang November folgen. Schwer vorstellbar sei, dass die nächste Woche anstehenden US-Verbraucherpreise die FED davon abbringen werde. Das Tempo der Zinsschritte dürfte dann aber zurückgehen, da sich die konjunkturelle Lage eintrüben sollte: Die Inflation und der Zinsanstieg würden unvermeidbar zu einer konjunkturellen Abbremsung führen. Ein "Soft Landing" erscheine angesichts massiver Ausschläge von Inflation und Zinsen historisch gesehen in jedem Fall "Hard Duty" für das FOMC zu werden. The Heat is On! (07.10.2022/ac/a/m)



