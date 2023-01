Die jüngsten Kursgewinne würden zwar imposant erscheinen, sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese bisher lediglich die teils deutlichen Verluste zum Jahresende ausgleichen würden. Das Gros der Indizes handele demnach mittlerweile wieder auf den Niveaus von Mitte Dezember. Es wäre jedoch vermessen zu schlussfolgern, dass die Bewegungen am Markt allein aus den (teils steuerbedingten) Neuausrichtungen von Fonds zum Jahreswechsel resultieren würden. Denn auch Datenseitig habe es zuletzt Lichtblicke gegeben. Mit zur Stimmungsaufhellung in Europa beigetragen hätten die deutlich geringer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten in etwa Österreich, Deutschland (hier z.B. Gesamtrate 9,6% p.a. vs. Analystenkonsens von 10,2%) und Frankreich. In China wiederum habe sich die oben bereits erwähnte breite Öffnung nach den harschen Covid-Restriktionen als Kurstreiber erwiesen, weil der Markt dadurch auf eine Verbesserung der Konjunkturdynamik setze. Auch der US-Arbeitsmarktbericht von Ende letzter Woche sei ganz nach dem Geschmack der Anleger gewesen.



An Impulsen solle es auch in dieser Woche nicht mangeln. Denn obwohl mit den US-Inflationszahlen sowie Industriedaten aus der Eurozone eigentlich bereits für ausreichend Spannung gesorgt wäre, geselle sich mit der Berichtssaison noch ein weiterer Treiber dazu. Diese starte traditionell mit den US-Großbanken und werde uns ab Freitag die kommenden Wochen begleiten. Der Bloomberg-Konsens gehe derzeit von einem Gewinnwachstum am breiten US-Markt für Q4 2022 von -2,63% im Vergleich zur Vorperiode aus. Nach dem herausfordernden Jahr 2022 würden vor allem auch die Ausblicke der Unternehmen mit Spannung erwartet. Während der Analystenkonsens das Gewinnwachstum im S&P 500 für das Gesamtjahr 2022 noch mit +8 % beziffere, lägen die Erwartungen für 2023 mit +2,2 % deutlich niedriger.



In Asien würden zum Wochenauftakt mehrheitlich positive Vorzeichen herrschen und auch in Europa würden die vorbörslichen Indikationen auf einen festeren Handelsstart hindeuten. Am Rohstoffmarkt handele das Barrel der Nordseesorte Brent weiterhin unter USD 80, wohingegen Gold nach wie vor gefragt sei und sich zuletzt dem höchsten Stand seit August 2022 genähert habe. Auch an den Kryptomärkten würden heute Morgen die Zugewinne überwiegen. (09.01.2023/ac/a/m)





