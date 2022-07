Trotz mehrerer Partnerschaften weise das Unternehmen für die letzten sechs Jahre keine Umsätze aus. Der Betrieb sei durch die Mittel aus dem IPO und Kapitalerhöhungen finanziert worden. Die Israelis seien im Oktober 2018 zu einem Ausgabepreis von 0,20 AUS je Aktie in Sydney an die Börse gegangen. Seit eineinhalb Jahren hätten die Papiere jedoch im Abwärtstrend gesteckt und hätten bis zum Kurssprung am Dienstag 77 Prozent an Wert verloren.



Die Einführung der Kohlenstoffsteuer in der EU dürfte dem Feld der molekularen Marker einen kräftigen Schub versetzen. Die Bewertung von 200 Millionen US-Dollar erscheine dennoch zu luftig und aufgrund der fehlenden Umsätze sei eine hohe Rückgabequote unter den SPAC-Zeichnern zu erwarten.



DER AKTIONÄR wird die weitere Entwicklung bei Security Matters im Blick behalten, bleibt aber vorerst an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 27.07.2022)



Kurzprofil Security Matters:



Security Matters Limited (ASX: SMX) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das Lösungen für den Markenschutz und die Integrität der Lieferkette für Unternehmen anbietet. Security Matters konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Track-and-Trace-Technologie für eine Vielzahl von Branchen. Außerdem fokussiert sich Security Matters auf die Digitalisierung physischer Objekte auf der Blockchain, um eine Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. (27.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt das Blockchain-Unternehmen Security Matters unter die Lupe.Die Security Matters-Aktie habe an der Börse in Sydney zuletzt ein Kursfeuerwerk abgebrannt und sich in der Spitze mehr als vervierfacht. Auslöser sei die Bekanntgabe eines SPAC-Deals gewesen, der den BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11)-Partner mit einer dreistelligen Millionenbewertung an die Nasdaq bringen solle.Als Reaktion auf die Ankündigung, mit der Mantelgesellschaft Lionheart III (ISIN: US5362622079, WKN: nicht bekannt) fusionieren zu wollen, sei die Security Matters-Aktie am Dienstag in der Spitze auf 0,44 Australische Dollar gesprungen. In der Folge seien die Papiere wieder zurück gelaufen und seien am Mittwoch bei 0,27 Australische Dollar aus dem Handel gegangen.Der SPAC-Deal bewerte Security Matters mit 200 Millionen US-Dollar und damit dem Sechsfachen der Marktkapitalisierung des Unternehmens am Mittwoch. Der massive Bewertungsaufschlag dürfte unter anderem mit der Entscheidung der EU in Zusammenhang stehen, 2023 eine Kohlenstoffsteuer auf Importe einzuführen. Diese sehe die Angabe eines CO2-Fußabdrucks vor, weshalb Unternehmen die verwendeten Materialien zukünftig zurückverfolgen müssten.