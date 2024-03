3. Immobilienfonds für Kleinanleger: Immobilien seien seit Jahren eine zuverlässige Renditequelle, aber nicht für jedermann zugänglich - besonders schwer sei es für Kleinanleger. Immobilienfonds würden eine doppelte Rendite bieten, sowohl durch die Mieteinnahmen als auch durch die Wertsteigerung der Immobilien. Direkte Immobilieninvestitionen, Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilien-Crowdfunding-Plattformen würden verschiedene Einstiegsmöglichkeiten bieten, die für unterschiedliche Budgets geeignet seien. Sachwerte würden nicht nur ein Anlageportfolio diversifizieren, sondern auch als Inflationsabsicherung dienen, denn Werte und Mieten würden in der Regel mit den Verbraucherpreisen mitsteigen.



4. Rohstoffe seien Werte zum Anfassen: Im Gegensatz zu Aktien und Anleihen seien Gold und Edelmetalle Sachwerte. Eine Anlage in solche Rohstoffe könne Diversifikation, Inflationsschutz, Währungssicherheit und einen Schutz gegen ökonomische Unsicherheiten bieten. Im Jahr 2024 würden die Zinspolitik der Zentralbanken, die Entwicklung der Weltwirtschaft, geopolitische Krisen und Konflikte und nicht zuletzt die US-Präsidentschaftswahlen natürlich Auswirkungen auf den Goldpreis haben.



Der Besitz von physischem Gold oder anderen wertvollen Medaillen könne Anlegern ein Gefühl der Sicherheit bieten. Gold und Medaillen seien hochliquide Vermögenswerte, die problemlos über verschiedene Kanäle weltweit gekauft und verkauft werden könnten, z. B. über Goldbarrenhändler, Banken und Online-Plattformen. Physisches Gold in Form von Münzen oder Barren und börsengehandelte Goldfonds würden zu den liquidesten Formen der Goldanlage gehören.



5. Kredite als alternative Anlage: Darlehen könnten im Vergleich zu herkömmlichen Sparkonten oder festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen höhere Zinssätze bieten. Anleger könnten Kredite in der Regel auf der Grundlage des Kreditrisikos des Darlehensnehmers, der Darlehenslaufzeit und des Zinssatzes sowie anderer Kriterien auswählen. Dieses Maß an Kontrolle ermögliche es den Investoren, ihr Risiko-Rendite-Profil aktiv zu steuern, indem sie sich für risikoreichere und ertragreichere Darlehen oder konservativere Optionen entscheiden würden.



6. Kryptowährungen würden innovative Finanztechnologien ins Portfolio bringen: Obwohl der Kryptomarkt für seine hohe Volatilität und sein Risiko bekannt sei, biete er Anlegern gleichzeitig einzigartige Chancen: Kryptowährungen hätten das Potenzial für beträchtliche Wertsteigerungen in kurzen Zeiträumen gezeigt und damit traditionelle Anlageklassen übertroffen. Der große Charme von Kryptowährungen bestehe in ihrem dezentralen Charakter: Da der Kryptomarkt weltweit operiere, verringere sich die Abhängigkeit von zentralen Finanzinstitutionen und -systemen. Es bestehe nur eine geringe Korrelation mit traditionellen Finanzmärkten, sodass Kryptowährungen als Absicherung gegen Marktabschwünge in anderen Bereichen der Wirtschaft dienen könnten.



Neben der gewünschten Rendite und dem Risikoprofil könnten auch andere Faktoren die Wahl der Anlage beeinflussen. Martins Sulte, CEO und Mitbegründer der Anlageplattform Mintos, erkläre: "Manche Anleger streben nicht nur nach finanziellen Erträgen, sondern wollen, dass ihre Investitionen ihre persönliche Ethik widerspiegeln. Für diese Anleger sind nachhaltige und ESG-Investitionen von zentraler Bedeutung, insbesondere wenn sie davon überzeugt sind, dass auf Nachhaltigkeit fokussierte Unternehmen sich besser auf die Zukunft vorbereiten und damit potenziell widerstandsfähiger und langfristig rentabler sind."



Wenn Anleger diese Investmentmöglichkeiten überdenken oder neue Ideen entwickeln würden, sollten sie gründlich recherchieren und dabei ihre finanziellen Ziele, ihre Risikotoleranz und ihren Anlagehorizont im Blick behalten. "Diversifikation über verschiedene Assetklassen und Sektoren kann Risiken vermindern. Wichtig ist für Anleger, sich zu informieren: So können sie sich besser positionieren und Chancen nutzen, um so den Weg für finanzielles Wachstum und Stabilität zu ebnen", fasse Sulte zusammen. (12.03.2024/ac/a/m)







Riga (www.aktiencheck.de) - Wer das Vermögen mehren und die finanzielle Zukuft sicher will, braucht gute Investmentideen, so die Experten von Mintos.In einer schnelllebigen und unberechenbaren Welt, wie Anleger sie in den letzten Jahren erlebt hätten, sei das besonders wichtig. Daher sollten Investoren von Anfang an den technologischen Fortschritt und die gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigen, die Einfluss auf Markttrends nehmen könnten. Von der Investmentplattform Mintos würden sechs Anlageideen für das Jahr 2024 kommen:1. Traditionelle Aktien sollten die Basis eines jeden Portfolios sein: Aktieninvestments würden im langjährigen Vergleich höhere Renditen, Diversifikation und eine Absicherung gegen Inflation bieten. An die Relevanz letzterer seien die Menschen seit 2021 eindrucksvoll erinnert worden. Zwar seien Aktien mit Risiken behaftet, doch die potenziellen langfristigen Gewinne könnten beträchtlich sein: Auf lange Sicht hätten Aktien höhere Renditen erzielt als andere Anlagen wie Anleihen oder Sparkonten. Daher sei es wichtig, hier investiert zu sein.Der Markt biete eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten in verschiedenen Regionen, Sektoren und Branchen, sodass Anleger ihr Portfolio diversifizieren könnten. Vielfalt sei der Schlüssel: Mit Fonds oder ETFs könnten sich Anleger breit aufstellen und so das Risiko reduzieren. Man sollte nicht alles auf eine Karte setzen. Auch das lehre die jüngste Geschichte: Geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen könnten überraschend Turbulenzen auslösen.