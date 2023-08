NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

40,58 USD (16.08.2023)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (16.08.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Venugopal Garre, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE), senkt aber das Kursziel.Nach dem Nachweis einer hohen Rentabilität und viel früher als erwartet habe Sea wieder mit Reinvestitionen begonnen. Die Unternehmensleitung habe eine formale Umstellung angekündigt - Reinvestitionen zur Erzielung von Wachstum, während sie sich mit ihrer Cash-Situation wohlfühle. Es sei unwahrscheinlich, dass der Markt in naher Zukunft jubeln werde, da profitables Wachstum ein Hauptaugenmerk gewesen sei, und wenn nicht gleichzeitig ein sehr starkes Wachstum generiert werde und die Unantastbarkeit der Autarkie gewahrt bleibe, würden die Bedenken bestehen bleiben. Die Analysten würden ihre Schätzungen für die Bereiche Gaming und Fintech anheben, aber die Gesamtschätzungen senken, um die Reinvestitionen in den E-Commerce zu berücksichtigen.Venugopal Garre, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Sea-Aktie nach wie vor mit dem Rating "outperform" ein. Das Kursziel werde von 90 auf 70 USD abgebaut. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:36,15 EUR -2,82% (16.08.2023, 13:06)