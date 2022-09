NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

59,93 USD -2,27% (02.09.2022, 22:00)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (04.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Der Kurs der Sea-Aktie entwickele sich weiter relativ schwach. Unterdessen setze das südostasiatische Gaming- und E-Commerce-Unternehmen die angekündigten Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz um. Das bedeute erwartungsgemäß, dass einige Stellen gestrichen würden und betreffe auch einen Bereich, der profitabel sei.Mit seinem Gaming-Arm Garena verdiene Sea Geld. Zuletzt habe allerdings auch hier die Dynamik deutlich nachgelassen. Dort und bei der Forschungs- und Entwicklungsabteilung Sea Labs sollten Insidern zufolge nun Jobs wegfallen. Dutzende Angestellte, die an Themen wie Cloud und Blockchain gewerkelt hätten, müssten demnach gehen. Im Sommer seien bereits bei Shopee (der E-Commerce-Teil von Seas Geschäft) Stellen gestrichen worden. Nun folge also wohl die zweite Entlassungswelle.Das Umfeld für aufstrebende Tech-Unternehmen bleibet vorerst schwierig. Das spiegele sich bei Sea sowohl in operativer als auch charttechnischer Hinsicht wieder. Die Sea-Aktie sei derzeit kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2022)Börsenplätze Sea ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:60,20 EUR -2,59% (02.09.2022, 22:27)