Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (03.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Der Abwärtstrend beim Kurs der Sea-Aktie sei intakt. Als hätte das südostasiatische E-Commerce- und Gaming-Unternehmen noch nicht genug Probleme, habe es sich nun auch noch Ärger mit Kunden auf den Philippinen eingehandelt. Die Angelegenheit sei beim Kurznachrichtendienst Twitter prompt zum Top-Thema geworden.Auslöser: Shopee, Seas Plattform für Onlinehandel, habe mit Schauspielerin und Sängerin Toni Gonzaga diese Woche eine Unterstützerin von Präsident und Diktatorensohn Ferdinand Marcos Jr. als Markenbotschafterin engagiert. Die Hashtags #ByeShopee und #BoycottShopee hätten getrendet. Rund 340.000 Tweets habe es laut Bloomberg schon bis Freitagmorgen gegeben. Darunter seien auch einige Pro-Shopee-Meinungen gewesen.Zusätzlich zur politischen Komponente komme die soziale: Sea entlasse gerade Mitarbeiter, leiste sich in dieser Phase aber eine polarisierende Berühmtheit als Werbeaushängeschild.Die Entscheidung für Toni Gonzaga wirke ungeschickt und spreche demnach nicht für das Sea-Management. Zudem sei die Aktie nur eine hauchdünne Unterstützung vom nächsten Abwärtsrutsch entfernt. Derzeit kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sea ADR-Aktie: