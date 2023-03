Börsenplätze Sea ADR-Aktie:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (13.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der südostasiatische E-Commerce- und Gaming-Konzern bleibe hart. Nachdem es bereits in den vergangenen Monaten mehr als 7.000 Entlassungen bei Sea gegeben habe, würden auch nach den jüngsten Zahlen weitere Jobs gestrichen. Diesmal treffe es Indonesien. Für diese Entscheidung des Top-Managements dürfte es mehrere Beweggründe geben.Bei Shopee (Seas E-Commerce-Arm) in Indonesien würden 500 Jobs wegfallen. Das habe Bloomberg am Freitag unter Berufung auf einen Insider berichtet. Auch der Konkurrent GoTo - ein Zusammenschluss aus dem E-Commerce-Unternehmen Tokopedia und Fahrdienstleister Gojek - entlasse demnach 600 Leute in Indonesien. Dabei gelte die Region eigentlich als Wachstumsmarkt.Investoren würden aber inzwischen deutlich mehr Wert auf Profitabilität legen. Der Sprung in die Gewinnzone sei dieser Tage wichtiger als starkes Umsatzwachstum. Sea habe vergangene Woche dementsprechend positiv überraschen können, als der Konzern unerwartet einen Nettogewinn von 422,8 Millionen Dollar gemeldet habe. Das Management dürfte bemüht sein, in den kommenden Quartalen den positiven Eindruck nicht gleich wieder abzuschwächen.Zumal Sea-Gründer und -CEO Forrest Li im vergangenen September gegenüber seinen Mitarbeitern angekündigt haben solle: "Wir haben beschlossen, keine Bar-Entlohnungen anzunehmen, bis sich das Unternehmen von selbst trägt." Mit anderen Worten: Der inzwischen überraschend früh erfolgte Sprung in die Gewinnzone dürfte auch der Führungsebene von Sea ordentliche Gewinne bescheren."Der Aktionär" hat das Kursziel für Sea angehoben, nachdem Anleger mit der Empfehlung bereits mehr als 50 Prozent im Plus liegen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 13.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link