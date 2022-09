Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

58,90 EUR -0,17% (19.09.2022, 19:00)



NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

58,77 USD -0,41% (19.09.2022, 19:57)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (19.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Bei Sea werde gespart, weil der asiatische E-Commerce- und Gaming-Konzern den Sprung in die Gewinnzone schaffen wolle. Das sei dieser Tage wichtiger als starkes Umsatzwachstum. Die üblichen Folgen habe es, wie berichtet, bereits gegeben: Entlassungen und eingestellte Geschäfte. Das Top-Management von Sea gehe jetzt jedoch noch einen Schritt weiter.So werde die Führungsetage auf Gehälter verzichten und die Spesenpolitik verschärfen. CEO Forrest Li habe Ende vergangener Woche laut Bloomberg in einem internen Memo geschrieben: "Wir haben beschlossen, keine Bar-Entlohnungen anzunehmen, bis sich das Unternehmen von selbst trägt." Es sei absehbar, dass die aktuelle Entwicklung kein vorüberziehender Sturm sei, sondern die negativen Bedingungen wahrscheinlich mittelfristig anhalten würden.Der aktuelle Schritt der Führungsebene sei grundsätzlich eher ein positives Zeichen: Das Team habe verstanden und sei bereit, kurzfristig auch persönlich auf Geld zu verzichten (wohl auch, weil man an den künftigen Erfolg des Unternehmens glaube). Der Schritt zeige aber auch, dass die Lage nicht einfach sei. Weil es für unprofitable Unternehmen zunehmend teurer werde, Geld zu beschaffen, solle mit allen Mitteln in den kommenden zwölf bis 18 Monaten der Sprung in die Gewinnzone geschafft werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sea ADR-Aktie: