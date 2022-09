Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

62,30 EUR -1,42% (12.09.2022, 09:26)



NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

63,47 USD +6,92% (09.09.2022)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (12.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Ein neues Korrekturtief bei der Sea-Aktie sei vorerst vermieden worden. In den zurückliegenden Handelstagen habe sich der Kurs des südostasiatischen E-Commerce- und Gaming-Unternehmens etwas nach oben absetzen können. Unterdessen drehe Sea weiter kräftig an der Kostenschraube und mache gleich in mehreren Ländern dicht.Der E-Commerce-Bereich mit Shopee werde in Chile, Kolumbien und Mexiko den Großteil seiner Büros aufgeben. Lediglich in Mexiko solle es einem Insider zufolge noch eine kleine Präsenz vor Ort geben. Ansonsten bleibe nur das Crossborder-Geschäft bestehen. Ein Pilotprogramm in Argentinien werde komplett eingestellt. Hunderte Jobs würden voraussichtlich gestrichen. Hintergrund dürften die angekündigten und teils bereits umgesetzten Einsparungen sein.Sea wolle sich erklärtermaßen stärker aufs Kerngeschäft und Profitabilität fokussieren. Das gehe erwartungsgemäß zulasten der Wachstumsfantasie. Das Umfeld für aufstrebende Internet-Unternehmen bleibe vorerst schwierig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sea ADR-Aktie: