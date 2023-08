NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

40,25 USD -0,81% (16.08.2023, 17:26)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (16.08.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von der Citigroup:Alicia Yap, Analystin der Citigroup, streicht ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) und senkt das Kursziel.Das Unternehmen habe gemischte Q2-Ergebnisse gemeldet, wobei die Spiel- und E-Commerce-Kennzahlen ein sequenzielles Wachstum erzielt hätten, während das bereinigte EBITDA im E-Commerce aufgrund verstärkter Investitionen verfehlt worden sei. Sea gehe davon aus, dass die fortwährende Beschleunigung der Investitionen dazu führen könnte, dass das EBITDA von Shopee und der Gewinn auf Unternehmensebene in zukünftigen Quartalen wieder in die Verlustzone zurückkehren würden. Die Analystin stimme zu, dass dies der richtige Ansatz sei, um den Marktanteil inmitten des verschärften Wettbewerbs zu verteidigen, sage aber, dass es keine klare Richtung für das Wachstum des Bruttowarenvolumens gebe und die Toleranz des Managements, in die Verlustzone zurückzukehren, darauf hindeute, dass es einen Mangel an Sichtbarkeit bezüglich der Effektivität der Investitionen gebe. Citi meint, dass ein brutaler Kampf gerade erst begonnen haben könnte und glaubt, dass die Aktien angesichts des mangelnden Vertrauens der Anleger wahrscheinlich in einer bestimmten Bandbreite schwanken werden.Alicia Yap, Analystin der Citigroup, stuft die Sea-Aktie von "buy" auf "neutral" herab. Das Kursziel werde auf 50 USD abgebaut. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:37,15 EUR -0,13% (16.08.2023, 17:35)