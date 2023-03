Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (08.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Überraschung an einem schwachen Tag! Während es gestern im US-Handel für den Großteil aller Aktien nach unten gegangen sei, sei die Aktie von Sea satte 22 Prozent gestiegen. Bereits in den Wochen zuvor habe sich ein Aufwärtstrend entwickelt. Der jüngste Impuls sei von den Zahlen des südostasiatischen E-Commerce- und Gaming-Konzerns ausgegangen.Der Umsatz-Anstieg um 7,1 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar im vierten Quartal sei zwar ordentlich gewesen, aber nicht der Grund für die Aufregung. Vielmehr habe Sea einen Nettogewinn von 422,8 Millionen Dollar erzielt - und komme damit deutlich früher als erwartet aus der Verlustzone. Beim bereinigten EBITDA hätten Analysten mit 249,8 Millionen Verlust gerechnet. Tatsächlich habe es 495,7 Millionen Gewinn gegeben. Beim Gewinn je Aktie seien 0,76 Dollar angefallen. Erwartet worden seien 0,55 Dollar Verlust.Vor allem bei den Marketingkosten sei massiv gespart worden. 130 Millionen Dollar an Rückstellungen seien aufgelöst worden. 199,7 Millionen Dollar seien als Nettogewinn aufgrund von Schuldentilgung verbucht worden. Negativ sei eine Wertminderung von 177,7 Millionen Dollar "aufgrund bestimmter historischer Investitionen ins digitale Unterhaltungsgeschäft" ins Gewicht gefallen. Dabei dürfte es sich um eine Neubewertung handeln, die nicht cash-wirksam sei ("goodwill related").Der Kurs von Sea sei nach den Zahlen auf den höchsten Stand seit vergangenem August geklettert. "Der Aktionär" habe den Kauf der Sea-Aktie bereits zum Jahresanfang empfohlen. Das Kursziel von 65,00 Euro sei mit dem gestrigen Anstieg deutlich übertroffen worden. Anleger lägen inzwischen 56 Prozent im Plus. Langfristig würden die Aussichten für Sea attraktiv bleiben. Zumindest leichte Gewinnmitnahmen heute oder in den kommenden Tagen wären aber nicht ungewöhnlich, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sea ADR-Aktie: