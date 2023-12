NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

37,87 USD -5,33% (11.12.2023, 22:00)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (12.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Scott Devitt, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) mit "outperform" ein.Scott Devitt weise darauf hin, dass TikTok und Tokopedia am Montag eine strategische Partnerschaft angekündigt hätten. Das Indonesien-Geschäft von TikTok Shop werde im vierten Quartal 2023 für 340 Millionen US-Dollar von Tokopedia übernommen und unter der bestehenden PT Tokopedia-Einheit zusammengefasst. TikTok werde dann für 840 Millionen US-Dollar eine Mehrheitsbeteiligung an dem zusammengeschlossenen Unternehmen erwerben, wobei GoTo einen nicht verwässernden Anteil von 24,99% an dem Unternehmen behalte, füge das Unternehmen hinzu.Da die E-Commerce-Landschaft nach wie vor hart umkämpft sei, sei Wedbush hinsichtlich der kurzfristigen Gewinnentwicklung von Sea Limited zunehmend vorsichtig, da die erhöhten Investitionen in Shopee im Jahr 2024 wahrscheinlich nicht wesentlich zurückgehen würden, da das Unternehmen weiterhin darum kämpfe, Marktanteile zu halten und seine Live-Streaming-Funktionen auszubauen, um direkter mit TikTok Shop zu konkurrieren.Scott Devitt, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Sea mit "outperform" ein. Das Kursziel werde auf 45 USD beziffert. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Sea ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:35,50 EUR +0,85% (12.12.2023, 11:14)