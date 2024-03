NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

60,69 USD +0,20% (14.03.2024, 16:06)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (14.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) weiterhin mit "outperform" ein und heben das Kursziel von 60 USD auf 70 USD an.Sea sei seit Jahresbeginn um mehr als 50% gestiegen und gehöre zu den besten Renditeerzeugern im Technologiesektor weltweit, doch die stille Aufwärtsbewegung sei scheinbar unbemerkt geblieben. Obwohl die Aktie auf einem niedrigen Niveau stehe, erhalte sie nicht die Aufmerksamkeit, die ihr eigentlich zustehen würde, da der Kurswechsel noch ausstehe, füge Bernstein hinzu und merke an, dass die Kommentare des Managements und das jüngste Memo vielversprechend dafür seien. Bernstein sehe mehr Raum für Renditen.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Sea-Aktie unverändert mit "outperform" ein. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:55,90 EUR +0,72% (14.03.2024, 16:12)