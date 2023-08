Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter und Käufer zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (08.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Bereits am Sonntag habe Scout24 seine Prognosen für das laufende Jahr angehoben und dabei erste Einblicke in die Geschäftszahlen der ersten sechs Monate gegeben. Nun habe das Unternehmen die offiziellen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die seien wie erwartet äußerst positiv ausfallen und würden den jüngsten Aufwärtstrend unterstreichen.Laut der neuen Prognose solle das EBITDA, insbesondere wegen der Konsolidierung zum 1. Juli übernommenen Sprengnetter-Gruppe, statt der ursprünglichen 13 Prozent, jetzt um 18 bis 19 Prozent zulegen. Der Umsatz solle im laufenden Jahr statt um zwölf Prozent nun um 15 Prozent wachsen.Im zweiten Quartal habe sich das EBITDA um 26,1 Prozent auf 78,2 Millionen Euro erhöht. Der Umsatz sei auf 122,0 Millionen Euro geklettert, dies entspreche 11,2 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Scout24 begründe die hohe Profitabilität mit niedrig gehaltenen Kosten und Preiserhöhungen.Analysten dürften nach der Prognoseanhebung ihre Schätzungen und Ziele überdenken.Bereits investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und ziehen den Stopp auf 56 Euro nach, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2023)