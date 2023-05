Börsenplätze Scout24-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

59,98 EUR +1,15% (22.05.2023)



XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:

59,92 EUR +0,13% (23.05.2023, 09:20)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter und Käufer zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (23.05.2023/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller Canada Pension Plan Investment Board reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Scout24 SE:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Canada Pension Plan Investment Board treten den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) an.Der Hedgefonds Canada Pension Plan Investment Board mit Sitz in Toronto, Ontario, Kanada, hat am 19.05.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,61% auf 0,57% der Aktien der Scout24 SE gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Scout24 SE:0,57% Canada Pension Plan Investment Board (19.05.2023)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf 1,26% der Scout24-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.