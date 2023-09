Börsenplätze Scout24-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

66,34 EUR +0,45% (21.09.2023, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:

66,24 EUR +0,30% (21.09.2023, 11:26)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (21.09.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) hat seinen profitablen Wachstumskurs im zweiten Quartal trotz eines schwierigen Marktumfelds fortgesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzernerlös sei um 11 Prozent auf 122 Mio. Euro gestiegen. Davon seien 78,2 Mio. Euro als bereinigtes EBITDA übrig geblieben. Das seien 26,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aufs Halbjahr gesehen, seien die Erlöse damit um 12 Prozent auf knapp 244 Mio. Euro geklettert. Der Gewinn im Tagesgeschäft habe um 21,4 Prozent auf 146,5 Mio. Euro zugelegt."Wir freuen uns, dass wir unseren Umsatz im ersten Halbjahr 2023 weiterhin zweistellig steigern und die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 60 Prozent erhöhen konnten", so CFO Dirk Schmelzer. "Diese Zahlen verdanken wir der Umsetzung unserer Strategie in den letzten Jahren mit einem kontinuierlichen Fokus auf operativer Exzellenz."Auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs und der erwarteten Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte sowie der Konsolidierung von der auf Immobilienbewertungen spezialisierten Softwarefirma Sprengnetter ab dem 1. Juli traue sich das Management für das Gesamtjahr nun ein Umsatzwachstum um 15 Prozent zu. Bislang hätten 12 Prozent im Plan gestanden. Das bereinigte EBITDA solle um 18 bis 19 Prozent zulegen. Zuvor sei hier eine Steigerung um 13 Prozent in Aussicht gestellt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link