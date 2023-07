Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter und Käufer zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (06.07.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Scout24-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Unsere regelmäßig durchgeführten Filteraktivitäten fördern immer wieder spannende Tradingkandidaten zu Tage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Mit Hilfe eines eher defensiven Handelsansatzes, welcher die Faktoren "Momentum" und "low volatility" kombiniere, sei es sogar ein Basiswert, den die Analysten erstmals analysieren würden. Doch der Reihe nach: Anhand der objektiven Kriterien Relative Stärke nach Levy und Average True Range (ATR) sollten vornehmlich trendstarke, schwankungsarme Titel aus dem Universum DAX®, MDAX® und SDAX® selektiert werden. Genau in diese Kategorie falle derzeit die Aktie von Scout24. Der stets sinnvolle Abgleich mit der konkreten charttechnischen Situation fördere weitere spannende Aspekte zu Tage. Nach der Ausprägung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation stehe nun der Abschluss eines großen Doppelbodens zur Disposition.Für einen endgültigen Befreiungsschlag sei ein Sprung über die Widerstandszone aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 60,70 EUR), verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten seit Ende 2020 sowie den Korrekturtrend seit September 2020 (akt. bei 61,56 EUR) notwendig. Lohn der Mühen wäre ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 15 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 06.07.2023)