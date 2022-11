Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

49,79 EUR -1,76% (03.11.2022, 15:44)



XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:

49,36 EUR -3,22% (03.11.2022, 15:34)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter und Käufer zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (03.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Wegen der guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres habe Scout24 seine Prognose präzisiert. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn falle die Spanne etwas enger aus. Analysten hätten beim Online-Immobilienmarktplatz bereits im Vorfeld mit einem leicht positiveren Ausblick gerechnet.In Finanzkreisen werde der überarbeitete Ausblick als zu konservativ bezeichnet. Die Freude der Anleger halte sich daher auch in Grenzen. Warum die Scout24-Aktie aber sogar im Minus notiere und unter die 50-Euro-Marke falle, sei trotzdem fraglich. Zumal die laufende Diversifizierung des Geschäfts das Unternehmen mittelfristig robuster und für Investoren attraktiver mache. Bereits im Frühjahr habe es Spekulationen gegeben, Investoren wie EQT, Hellman & Friedman und Permira hätten ihre Fühler nach dem Online-Immobilienmarktplatz ausgestreckt, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Scout24-Aktie: