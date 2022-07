Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (08.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf der Hauptversammlung am 30. Juni habe der Scout24-Vorstand die Strategie bekräftigt, Immobilientransaktionen digitaler und effizienter zu machen sowie die Umsatzstruktur weiter zu diversifizieren. Analysten seien begeistert. Im Vorfeld der Q2-Zahlen am 9. August hagele es Kaufempfehlungen mit zum Teil recht hohen Kurszielen.Zuletzt hätten bereits Goldman Sachs, RBC und Jefferies den Daumen für die Aktie des Online-Immobilienmarktplatzes gehoben. Das sei erst der Anfang gewesen. Auch die Schweizer Großbank UBS habe ihre Kaufempfehlung bestätigt, das Kursziel aber von 76 auf 69 Euro gesenkt. Trotz der sinkenden Immobiliennachfrage bleibe Analyst Adam Berlin in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zuversichtlich gestimmt. Er rechne bei dem Portalbetreiber mit starken Ergebnissen.Die US-Bank J.P. Morgan sei noch eine Spur optimistischer. Sie habe das Kursziel von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Das Online-Anzeigenportal bleibe trotz des sich abschwächenden Immobilienmarktes sein bevorzugter Wert unter den europäischen Internettiteln, so Analyst Marcus Diebel. Er habe die Aktie zudem auf die Liste "Positive Catalyst Watch" gesetzt, da er für die anstehenden Quartalszahlen optimistisch sei und steigende Konsensschätzungen für möglich halte.Risikobewusste Anleger können daher weiter mit einer bewusst klein gehaltenen Position einen Fuß mit erstem Ziel 62 Euro in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Scout24-Aktie. (Analyse vom 08.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)