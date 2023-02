Tradegate-Aktienkurs Scorpio Tankers-Aktie:

56,69 EUR -1,22% (24.02.2023, 12:14)



NASDAQ-Aktienkurs Scorpio Tankers-Aktie:

61,68 USD +3,51% (23.02.2023)



ISIN Scorpio Tankers-Aktie:

MHY7542C1306



WKN Scorpio Tankers-Aktie:

A2PB2X



Ticker-Symbol Scorpio Tankers-Aktie:

S0QA



NYSE-Symbol Scorpio Tankers-Aktie:

STNG



Kurzprofil Scorpio Tankers:



Scorpio Tankers Inc. (ISIN: MHY7542C1306, WKN: A2PB2X, Ticker-Symbol: S0QA, NYSE-Ticker-Symbol: STNG) ist ein in Monaco ansässiger Anbieter für den Transport von raffinierten Erdölprodukten. Das Unternehmen befasst sich mit der Beförderung von raffinierten Erdölprodukten auf dem Seeweg von der Tankerindustrie zu den internationalen Schifffahrtsmärkten. (24.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scorpio Tankers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Scorpio Tankers Inc. (ISIN: MHY7542C1306, WKN: A2PB2X, Ticker-Symbol: S0QA, NYSE-Ticker-Symbol: STNG) unter die Lupe.Zum Wochenausklang zeige sich die Börse uneinheitlich und die Anleger würden sich tendenziell mit Zukäufen zurückhalten. Anders sehe die Lage bei der Aktie des Öltransport-Reederei Scorpio Tankers aus. Das Unternehmen profitiere gleich mehrfach von den vielen Krisen auf der Welt. So klettere auch der Kurs nach der Empfehlung immer weiter.Hohe Frachtraten würden dem auf den Öltransport spezialisierten Reedereikonzern Scorpio Tankers derzeit enorm hohe Gewinne bescheren. Im vierten Quartal habe das Unternehmen eine Umsatzsteigerung zum Vergleichszeitraum um über 233 Prozent erreicht. Noch beeindruckender sei die Entwicklung beim EBIT. Die Kennzahl habe sich im Laufe des Geschäftsjahres 2022 mehr als verzehnfacht.Auch die Aktie sei entsprechend stark gestiegen und habe ein frisches Mehrjahreshoch bei 64,20 Dollar erreicht. Der Trend sei damit weiterhin ungebrochen und stark ausgeprägt. Support biete die wichtige 200-Tage-Linie bei 43,69 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Scorpio Tankers-Aktie: