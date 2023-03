Tradegate-Aktienkurs Scorpio Tankers-Aktie:

58,00 EUR +1,29% (08.03.2023, 19:59)



NYSE-Aktienkurs Scorpio Tankers-Aktie:

60,95 USD +0,89% (08.03.2023, 20:05)



ISIN Scorpio Tankers-Aktie:

MHY7542C1306



WKN Scorpio Tankers-Aktie:

A2PB2X



Ticker-Symbol Scorpio Tankers-Aktie:

S0QA



NYSE-Symbol Scorpio Tankers-Aktie:

STNG



Kurzprofil Scorpio Tankers:



Scorpio Tankers Inc. (ISIN: MHY7542C1306, WKN: A2PB2X, Ticker-Symbol: S0QA, NYSE-Ticker-Symbol: STNG) ist ein in Monaco ansässiger Anbieter für den Transport von raffinierten Erdölprodukten. Das Unternehmen befasst sich mit der Beförderung von raffinierten Erdölprodukten auf dem Seeweg von der Tankerindustrie zu den internationalen Schifffahrtsmärkten. (08.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scorpio Tankers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Scorpio Tankers Inc. (ISIN: MHY7542C1306, WKN: A2PB2X, Ticker-Symbol: S0QA, NYSE-Ticker-Symbol: STNG) unter die Lupe.Die Märkte würden sich auch 2023 schwankungsfreudig zeigen. Dennoch gebe es Investitionschancen für Anleger. Eine davon wolle die US-Bank JPMorgan ausgemacht haben. Sie sehe eine Kaufgelegenheit für die Aktien von Scorpio Tankers. Analyst Samuel Bland habe die Aktie des Öltankers mit einem "overweight"-Rating eingestuft und verweise auf die rosigen Aussichten des Unternehmens. "Die Gruppe durchläuft einen scharfen Wandel, indem sie von schwachen Erträgen und übermäßiger Verschuldung zu starken Erträgen und schnellem Abbau der Verschuldung übergeht, mit einer aktuellen Free-Cashflow-Rendite von zirka 30 Prozent", schreibe Bland in einer aktuellen Einschätzung. "Wir haben Grund zu der Annahme, dass die nächsten zwei Jahre stark bleiben werden, und dies allein schafft unserer Meinung nach ein erhebliches Kurspotenzial."Die Aktien von Scorpio Tankers seien in diesem Jahr um 12% gestiegen, nachdem sie im Jahr 2022 - begünstigt durch den Anstieg der Energiepreise - um mehr als 300% in die Höhe geschnellt seien. Das Kursziel des Analysten von 87 USD impliziere, dass die Aktien um weitere 44% zulegen würden. Bland gehe davon aus, dass die starke Nachfrage nach Ölprodukten auf dem Seeweg anhalten werde, auch wenn das Angebot und die Kapazität auf einem Rekordtief bleiben würden. In der Zwischenzeit könnten die Sanktionen gegen russische Exporte die Tonnenkilometer der Öltanker erhöhen, ebenso wie das Volumen und die Entfernung der verschifften Produkte. Ein Risiko für Scorpio Tankers sei natürlich der historisch hohe Verschuldungsgrad, aber die Verschuldung solle rasch sinken.Für Anleger, die nach einer Alternative zu den altbekannten Anlagen suchen würden, sei die Scorpio Tankers-Aktie sicherlich einen Blick wert. "Der Aktionär" habe das Papier bereits länger auf seiner Empfehlungsliste und sehe ebenfalls weitere Kursgewinne. Allerdings sollte man dabei immer im Hinterkopf behalten, dass das Geschäft mit Tankern sehr zyklisch sei, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2023)Börsenplätze Scorpio Tankers-Aktie: