Wien (www.aktiencheck.de) - Das Börsenjahr 2023 präsentiert sich weiterhin sehr fest, auch wenn sich die Dynamik der ersten drei Handelswochen inzwischen da und dort ein wenig abgeschwächt hat, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die letzten Unternehmensnachrichten würden dies aber noch nicht ganz widerspiegeln. Zwar könne festgehalten werden, dass die wichtigsten Konzerne weitestgehend in oder über den Erwartungen liegende Daten zum abgelaufenen vierten Quartal liefern würden. In den Ausblicken würden sich aber viele davon sehr viel vorsichtiger als in den Quartalen zuvor zeigen. In der Welt der IT-Riesen gehe es ungebrochen weiter mit Ankündigungen von Spar- und Stellenabbauprogrammen. So auch jüngst bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), dem Elektroautobauer, der ja mitunter in die Schublade der IT-Giganten gesteckt werde: Für das vierte Quartal seien hier Rekordumsätze und ebensolche Nettogewinne trotz schrumpfender Bruttomargen im Automobilbereich vorgelegt worden. Die Zahlen würden imposant klingen, doch Tesla-Chef Elon Musk blicke mitunter besorgt in die Zukunft. Angesichts des makroökonomischen Drucks und der zunehmenden Konkurrenz durch andere Autohersteller - insbesondere aus China - möchte er der "Erschwinglichkeit" von seinen Autos Vorrang einräumen. Er rechne nämlich mit kurzfristigen Auswirkungen eines unsicheren makroökonomischen Umfelds und der gestiegenen Zinssätze und wolle daher den Kostensenkungsplan beschleunigen und höhere Produktionsraten anstreben. Und wie habe die Börse auf all das reagiert? Mit Kursanstiegen der Tesla-Aktie von mehr als 10%. Offensichtlich würden die vorsichtigen Ausblicke der Unternehmen also keinen Anlass für Sorgen der Investoren geben. Erstens sei all das ja schon zum überwiegenden Teil in den ersten drei Quartalen 2022 in die Aktienkurse eingepreist worden und zweitens mögen Stellenabbauprogramme gerade in der IT-Industrie - so zynisch dies auch klingen möge - der Wirtschaft und vielen Unternehmen ganz guttun, sei der Arbeitsmarkt auch und gerade in diesem Bereich doch zuletzt reichlich angespannt gewesen.Damit bleibe die Raiffeisen Bank International AG für die Aktienmärkte - zumindest auf Jahressicht - durchwegs optimistisch. Kurzfristig könne man ohnehin nicht genau voraussagen, was z. B. ein neues Aufflammen von Russlands Krieg in der Ukraine mit sich bringen würde (höhere Energiepreise und damit zumindest vorübergehend auch neue Inflationssorgen aber ziemlich sicher). Nicht zuletzt in Zusammenhang damit erwarte die RBI zunächst bis in den Frühsommer hinein einen tendenziell volatilen Verlauf der Aktienindices, im weiteren Jahresverlauf aber durchaus wieder Potenzial für neue Kursanstiege. Bis dahin sollten die Augen der Aktionäre auf eine langsame, aber stetige Konjunkturerholung bei nachlassender Inflation gerichtet sein, gepaart mit einem Stopp der Leitzinserhöhungen durch FED und EZB. In einem solchen Szenario sehen wir den US-Aktienmarkt mit mehr Aufwärtspotenzial behaftet als dessen europäische Pendants. Gerade für die im Vorjahr gebeutelten zyklischen Konsum- und IT-Werte (Stichwort: NASDAQ) klinge das durchaus favorabel. Neben all dem sei der chinesische Aktienmarkt sicher ein Sonderfall. Mit nachlassenden COVID-Ansteckungen dürften sich im Reich der Mitte Konsum und Gesamtkonjunktur weiter befestigen, weshalb die RBI neben dem NASDAQ 100 (ISIN US6311011026, WKN: A0AE1X) auch dem HSCE Index (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) überproportionales Potenzial auf Jahresendsicht zumesse. Dem österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) traue sie im gegebenen Umfeld insbesondere auch aus Bewertungsargumenten heraus im Jahresverlauf mehr zu als anderen europäischen Indices. (30.01.2023/ac/a/m)