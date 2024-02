Durch das höhere Zinsniveau würden viele Bauprojekte unrentabel und deshalb nicht weiterverfolgt. Dadurch würden die Investitionen in neue Projekte stark zurückgehen. So hätten US-Fonds, die in globale Immobilien anlegen würden, im zweiten Quartal 2023 auf einem Liquiditätsbestand von 544 Milliarden Dollar gesessen, den sie bisher nicht investiert hätten, habe das Wall Street Journal in seiner Ausgabe vom 12. Februar 2024 berichtet.



Auf dem Büromarkt zeige sich zudem, dass der Flächenbedarf durch veränderte Arbeitsbedingungen wie z.B. Homeoffice strukturell und damit langfristig geringer werde. Auf dem Markt für Gewerbeimmobilien seien vor allem Finanzinvestoren aktiv: Immobilienfonds, Beteiligungsgesellschaften oder Anlagevehikel wie REITs (Real Estate Investment Trusts), die für ihre Anleger allesamt eine attraktive Rendite erreichen wollten. Diese Finanzinvestoren würden nun besonders unter den höheren Zinsen, dem Leerstand und möglicherweise der Notwendigkeit leiden, in naher Zukunft bestehende Finanzierungen aus der Niedrigzinszeit durch neue, teurere Darlehen ersetzen zu müssen.



Auf dem Markt für Gewerbeimmobilien würden die Finanzinvestoren zudem den steigenden Druck der Banken zu spüren bekommen, die ihrerseits ihre Konditionen anziehen würden, da sie einen Anstieg der Insolvenzen auf dem Immobilienmarkt befürchten würden. Denn Banken, die ihr Geschäft auf Immobilienfinanzierungen ausgerichtet hätten, würden nun selbst unter Druck geraten. So habe die Ratingagentur Moody's am 6. Februar 2024 die Bonität der Regionalbank New York Community Bancorp von der Ratingnote Baa3 auf Ba2 und damit auf Ramschniveau herabgestuft. Aber auch einige deutsche Banken hätten Kreditrisiken am amerikanischen Immobilienmarkt. Die dadurch notwendigen Abschreibungen würden zwar deren Erträge belasten, aber wohl nicht in größere Schwierigkeiten bringen.



Angesichts der Schwierigkeiten am Immobilienmarkt würden sich manche Anleger in die Vergangenheit zurückversetzt fühlen. Doch die aktuelle Krise habe nach Überzeugung der Experten wenig mit der Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 gemein, auch wenn diese ihren Ausgang am Häusermarkt und damit auf dem Immobilienmarkt genommen habe. Die Experten seien auch der Auffassung, dass die Lage am amerikanischen Immobilienmarkt ernst genommen und sorgsam beobachtet werden sollte. Doch von einer Krise in der Dimension von 2008 könne bisher keine Rede sein.



Ein wesentlicher Unterschied sei, dass die aktuellen Schwierigkeiten am Immobilienmarkt schon aufgrund der steigenden Zinsen absehbar gewesen seien. Insofern treffe diese Krise die Marktteilnehmer nicht unvorbereitet. Viele institutionelle Investoren hätten sich früh auf höhere Risiken bei US-Immobilien eingestellt. Auch sei ein Überschwappen der Immobilienkrise auf Europa bisher nicht zu erwarten. Es sei nicht auszuschließen, dass sie auch den einen oder anderen Marktteilnehmer in Europa treffen könnte. Doch diese Krise sei bis jetzt in erster Linie ein amerikanisches Phänomen. (19.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE, kommentiert wöchentlich was die Märkte bewegt.In seinem aktuellen CIO View betrachte er, wie sich die Leitzinserhöhungen auf den Immobilienmarkt auswirken würden.Leitzinserhöhungen würden nicht sofort wirken, sondern sich in der Wirtschaft in der Regel mit einer Zeitverzögerung von mehreren Monaten zeigen. Das sei jetzt der Fall am amerikanischen Immobilienmarkt Alles wäre in schöner Ordnung, wenn da nicht der US-Immobilienmarkt wäre, von dem beunruhigende Signale ausgehen würden. Die Leerstandsquote am amerikanischen Markt für Gewerbeimmobilien (Büroflächen) habe im dritten Quartal 2023 mittlerweile bei über 19 Prozent gelegen. Damit sei sie höher als im Nachgang an die Finanzkrise von 2008. Damals habe sie rund 18 Prozent betragen.