Immerhin habe sich die EZB inzwischen eindeutig für den Kampf gegen die Inflation positioniert. Nach der ersten Zinserhöhung im Juli um 50 Basispunkte habe die EZB im September einen noch größeren Schritt um 75 Basispunkte gemacht. Abgesehen von diesen Zinserhöhungen habe sich auch die Rhetorik der EZB-Führung verändert. Sie sei erkennbar darum bemüht, verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Ob das schnell gelinge, müsse sich noch zeigen. Die Inflation werde auf kurze Sicht eher durch politische Preisbremsen gedämpft, als durch die Zinserhöhungen - denn die geldpolitische Transmission brauche ihre Zeit.



In diesem Jahr würden die Analysten keine großen Sprünge mehr vom Euro erwarten. Erst für das kommende Jahr würden sie ein gewisses Erholungspotenzial für die Gemeinschaftswährung sehen.



Die Schweizer Nationalbank (SNB) habe dem ohnehin schon starken Franken mit einem unerwarteten Zinsschritt im Juni noch weiteren Rückenwind verliehen. Hinzu komme, dass die SNB einen starken Franken nun nicht mehr als Belastung für die Wirtschaft sehe, sondern als willkommenen Helfer gegen weiter steigende Inflationsraten: Je stärker die Währung sei, umso günstiger könnten Waren aus dem Ausland importiert werden. Die Inflationsrate bewege sich mit knapp 3,5% im August noch auf moderatem Niveau. Allerdings sei der Anteil der administrierten Preise in der Schweiz mit 28,7% hoch (Eurozone: 12,6%). Es könnte also sein, dass der Staat das Preisniveau durch seine Eingriffe künstlich drücke. (Horizonte Q4/2022) (28.09.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Gemengelage aus politischer Unsicherheit, turmhohen Energiepreisen und einer zu lange sehr zögerlichen Europäischen Zentralbank haben den Euro im vergangenen Quartal weiter geschwächt und gegenüber dem US-Dollar bis unter die Parität gedrückt, so die Analysten von Berenberg.Auf dem aktuellen Niveau möge der Euro gemessen an fundamentalen Kriterien unter- und der US-Dollar überbewertet sein, aber der Wechselkurs bilde die aktuelle Stimmung und die Risiken in Wirtschaft und Politik recht gut ab. Während Europa mit erheblichen Energieversorgungsrisiken und extrem gestiegenen Energiepreisen in den Herbst starte, sei die Situation in den USA weitaus entspannter. Die USA seien bei der Energieversorgung nicht auf russisches Gas angewiesen und müssten nur einen Bruchteil der europäischen Preise für Energie zahlen. Die wirtschaftlichen Folgen der europäischen Energiekrise seien noch nicht absehbar, insofern sei es sehr verständlich, dass Kapital derzeit eher in den US-Dollar und andere sichere Anlagehäfen fließe.