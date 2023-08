Linz (www.aktiencheck.de) - Hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Exporte und ein schwächelnder heimischer Konsum - Chinas Wirtschaft steht weiterhin unter hohem Druck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe (weiterhin unter 50) sowie eine Verlangsamung des PMI für den Dienstleistungssektor (nur noch knapp über 50) würden den Rückgang des Wirtschaftswachstums bestätigen. Auch der Chinesische Yuan (CNY) habe unter den Unruhen der letzten Monate stark gelitten. Gegenüber dem US-Dollar habe die Währung um 5% abwerten müssen - gegen den Euro sogar um 9%. EUR/CNY habe zwischenzeitlich bei Kursen über 8,0000 gelegen.



Umfassende Pläne von Chinas Regierung seien jedoch bereits verabschiedet worden, um zumindest den Konsum im angeschlagenen Immobiliensektor anzukurbeln. Auch das voraussichtliche Ende der Zinserhöhungen der FED und EZB (im Sommer bzw. Herbst) dürfte ein zumindest kleiner Lichtblick für den Yuan sein. EUR/CNY Niveaus unter 7,70 und USD/CNY Kurse unter 7,00 würden bis Jahresende erwartet. Eine Wiederbelebung des Wachstums, dürfte der Yuan zusätzlich stärken und EUR/CNY Kurse um 7,50 scheinen möglich, so Oberbank. (01.08.2023/ac/a/m)



