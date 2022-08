Die Zinserhöhungen seien aber das größte Problem der Aktienmärkte gewesen. Dies gelte besonders für Technologieaktien, die am meisten zu leiden gehabt hätten. Dieser Trend scheine sich gerade deutlich umzukehren: Gute Technologiewerte würden sich atemberaubend schnell erholen. Gerade in diesem Bereich seien letztlich noch für viele Jahre die vielversprechendsten Geschäftsmodelle zu erwarten.



Auch in der Breite (Value Werte) gebe es Erholungstendenzen, weil vielleicht doch nicht alles so schlimm kommen könnte, wie befürchtet. Die europäischen (und deutschen) Aktienmärkte seien, so wie jedes Jahr, in der Performance schon wieder hinter den S&P und Dow Jones zurückgefallen. Berücksichtige man die Entwicklung des Dollar gegenüber dem Euro, wären es noch einmal ca. +15% zugunsten der USA. Und der NASDAQ hole gerade kräftig auf.



Auf der Rentenseite hätten sich vor einigen Wochen attraktive Chancen bei guten Bonitäten ergeben. Kaum zu glauben, aber nach langen Jahren habe es tatsächlich einmal wieder echte Rendite gegeben. Wer gekonnt habe, sei gut beraten gewesen, in diesem Zeitfenster so viele längere Laufzeiten zu kaufen, wie der Markt hergegeben habe. Leider bleibe das Material knapp. Die Papiere, die verfügbar gewesen seien, hätten bereits zweistellige Kursgewinne eingebracht und würden noch für einige Jahre Grundrendite sorgen.



Sei also schon wieder alles gut? Nein, definitiv nicht. Der Winter werde uns noch einige Sorgen bereiten, vor allem in Europa. Und auch weltweit warte noch so manches Damoklesschwert. Eines von ihnen hänge beispielsweise über Taiwan. Es sei also keineswegs Unbeschwertheit angebracht. Aber - wie schon oft geschrieben: Krisen böten auch gute Einstiegsmöglichkeiten. Dies dürfte auch noch für die kommenden Monate gelten. Die Schwankungen würden zwar bleiben, aber wer auf die USA setze sowie auf Werte mit einem unzweifelhaften Geschäftsmodell und eigener Preissetzungsmacht, der könne selbst im derzeitigen Marktumfeld in den kommenden zwölf Monaten noch einige Freude haben. (05.08.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der aktuellen Gemengelage an den Märkten die Übersicht zu bewahren, ist derzeit anspruchsvoll, denn es greifen mehrere Faktoren ineinander: Materialmangel, Inflationsdruck, Zinserhöhungen und Rezessionstendenzen - um nur die wichtigsten zu nennen, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Die Gründe für den weltweiten Inflationsdruck seien bekannt. Die Notenbanken hätten erst spät konkret gegengesteuert. Einige Gründe für den Inflationsdruck seien mittlerweile bereits weggefallen. So seien viele Rohstoffpreise schon wieder auf Vorkriegs-Niveau. Auch die eher rezessiven Tendenzen würden Druck von der Inflationsfront nehmen und somit die verschärfte Notwendigkeit von Zinserhöhungen verringern. Die Folge daraus: Die Zinsen bei langlaufenden Staatsanleihen seien bereits wieder auf dem Weg nach unten.