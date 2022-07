Neben den Zentralbanken seien auch die politischen Unwägbarkeiten mit einzukalkulieren: "Auch die Geopolitik wird eine große Rolle spielen, denn die aktuell hohe Inflation ist vor allem auf die hohen Preise für Energie, Rohstoffe und Nahrungsmittel zurückzuführen", erkläre Strauss-Frank. Und gerade die Preissteigerungen in diesem Jahr seien stark vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine abhängig. Werde der Krieg schnell beendet, könnten sich auch die Rohstoffmärkte schnell wieder entspannen. Ziehe er sich hin, würden auch die Inflation und damit das Wirtschaftswachstum leiden.



Was sollten Anleger also beachten? Zuerst die Spreu vom Weizen trennen und schwache Unternehmen aus dem Portfolio verbannen. Allgemein spreche man hier von Zombie-Unternehmen, die ihren gesamten Cashflow verwenden müssten, um ihre Schuldenlast zu bedienen und daher keine liquiden Mittel für Wachstum oder neue Investitionen vorhalten könnten. Im schlimmsten Fall könnten Zombies noch nicht einmal mehr die eigene Zinslast aus eigenen Mitteln bestreiten und es würden externe "Finanzspritzen" wie eine Kapitalerhöhung nötig. In einem ersten Schritt sollten Investoren die Zombies aus ihrem Portfolio schnellstmöglich entfernen, da die Wahrscheinlichkeit eines Konkurses recht hoch sei.



Eigentlich gebe es in Rezessionen keine Gewinner, aber manche Sektoren treffe es weniger hart als andere. Unabhängig von der wirtschaftlichen Lage würden Menschen zum Beispiel immer Lebensmittel kaufen müssen. Es möge zwar sein, dass ein Lebensmittelkonzern aufgrund des allgemein vorherrschenden Pessimismus und der negativen Grundhaltung des Markts auch einen kleinen Abschwung in Kauf nehmen müssten, aber die Chancen einer Pleite sollten bei gut integrierten Konzernen sehr gering ausfallen. Hier dürften Anleger zuversichtlicher bleiben.



"Ein gut geführtes, vertikal integriertes Unternehmen, welches eine starke Performance in diesem Sektor aufweist, ist meiner Ansicht nach Fresh Del Monte (FDM), ein Händler von Obst und Gemüse. Über 43% der produzierten Waren werden bei diesem Konzern auf Feldern angebaut, die das Unternehmen direkt kontrolliert. Dabei ist die Aktie derzeit noch unterbewertet und unsere Analysten gehen hier von einem Kursaufschwung von bis zu 40% aus", erkläre Frank-Strauss.



Ein weiterer Sektor, der eine Rezession traditionell besser überstehe als andere, sei die Energieversorgungsindustrie. Strom sei ein unelastisches Gut, auf das Menschen angewiesen bleiben würden. Doch durch die gegenwärtigen Konflikte, die zu Lieferengpässe bei fossilen Energieträgern führen würden, würden die Preise für die Stromerzeugung und -versorgung steigen. Ein hoher Energie- oder Ölpreis führt dazu, dass Unternehmen nach alternativen Stromquellen suchen, Investitionen in erneuerbare Energien verhältnismäßig günstiger erscheinen und eine lokalere und damit eine Versorgung unabhängig der politischen Lage versprechen, so die Experten von Freedom Finance.



Das allerwichtigste im derzeitigen Marktumfeld sei allerdings ein vernünftiges Risikomanagement und nicht das gesamte Kapital in wenige Aktien zu stecken: "Es ist besser, im Voraus festzulegen, welchen Anteil des Gesamtkapitals man für eine Anlage allokieren möchte und mindestens drei bis vier Einstiegspunkte zu bestimmen, um einen geeigneten Punkt zum Kauf zu finden", wisse Strauss-Frank. Während einer Rezession lasse sich teilweise sehr günstig ein branchenübergreifendes Portfolio aufbauen, denn gerade strafe die Börse Technologie hart ab, wobei viele der Amazons, Googles, oder Alibabas aufgrund ihrer marktbeherrschenden Stellung langfristig weiterhin attraktive Investments bleiben würden. Wer zurzeit auf genügend Kapital sitze und dieses nicht kurzfristig benötige, der könne in den kommenden Monaten in unterbewertete Marktteilnehmer investieren und dabei eine ausgewogene Portfoliostruktur beibehalten. (12.07.2022/ac/a/m)





Coral GablesBerlin (www.aktiencheck.de) - Nach den Corona-Lockdowns nun der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise: Die weltwirtschaftliche Lage wird immer angespannter und die Börsen geben weiter nach, so die Experten von Freedom Finance.Zwar habe es in den vergangenen zwei Jahren ein starkes Wirtschaftswachstum gegeben, das insbesondere durch die Geldpolitik der Zentralbanken ermöglicht worden sei, aber der Konflikt in der Ukraine und die dadurch bedingten Lieferengpässe von Nahrungsmitteln und Energie hätten dem vorerst ein Ende gesetzt. In einer so schwierigen Lage gebe es aus Anlegerperspektive selten Gewinner. Wie sich Investoren am besten auf die drohende Rezession einstellen würden und welche Industrien sich in der Vergangenheit als krisenresistent erwiesen hätten, wisse Shanna Strauss-Frank, Deputy Sales Director bei der Investmentgesellschaft Freedom Finance Germany.Die immer niedrigeren Prognosen und die ständig steigenden Preise würden die Befürchtung schüren, dass die wirtschaftliche Erholung nicht nur abflachen, sondern sogar enden könnte und die Wirtschaft erneut in eine Rezession gerate. Technisch gesehen handele es sich dabei um zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum. Diese Situation sei in Deutschland tatsächlich nicht weit entfernt. Im ersten Quartal 2022 sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur noch um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Die Prognosen für das Gesamtjahr könnten daher etwas irreführend sein, denn selbst wenn das deutsche BIP in den verbleibenden drei Quartalen stagniere oder leicht sinke, wäre es insgesamt immer noch höher als im vergangenen Jahr.Regierungen und Anleger würden nun die Reaktionen der Zentralbanken erwarten. So habe die Europäische Zentralbank bereits den Leitzins angehoben, wenn auch weniger stark als die FED, um die Inflation zu bekämpfen. Aber auch die EZB habe sich lange Zeit schwer getan mit diesem Schritt, weil er zwangsläufig das Wirtschaftswachstum bremse. Dennoch sei der Schritt notwendig gewesen. Mehr als 60 Zentralbanken auf der ganzen Welt würden inzwischen in ähnlicher Weise handeln.