Darüber hinaus bleibe die Entwicklung des US-Dollars ein entscheidender Einflussfaktor für die Entwicklung der Schwellenländer: Der Trade Weighted US Dollar Index, ein handelsgewichteter US-Dollar-Index, der den US-Dollar mittels eines Währungskorbs mit 26 Währungen vergleiche, korreliere tendenziell negativ mit der realen Aktivität der Schwellenländer. "Wir sehen Hinweise, dass sich die Bedingungen für eine weitere Schwächung des Dollars herausbilden", führe Donald aus. "So dürfte sich das US-Leistungsbilanzdefizit in den Jahren 2024-2025 weiter verschlechtern und das Wirtschaftswachstum in den USA im Vergleich zum Euroraum oder den Schwellenländern zurückgehen. Zudem dürften Anleger beginnen, spekulative US-Dollar-Positionen aufzulösen. Dazu passt, dass die Netto-Long-Positionen in US-Dollar im Verhältnis zu den offenen Positionen von einem Rekordhoch von 77 Prozent im Juni 2022 auf 53 Prozent gefallen sind."



Fundamentaldaten würden sich verbessern



Donald betone zudem, dass sich die durchschnittliche Rentabilität der Unternehmen in den Schwellenländern weiter erholt habe. Nach einem Rückgang auf 9 Prozent während der Pandemie sei die Rentabilität bzw. die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) in den Schwellenländern um 5 Prozent auf etwa 14 Prozent zum Ende des Jahres 2022 gestiegen. "Trotz eines Rückgangs des Verschuldungsgrads und einem geringeren Kapital- und Warenumschlag von Unternehmen, welche sich negativ auf die Rentabilität auswirken, sehen wir einen Anstieg der Eigenkapitalrenditen, der wiederum auf bessere Nettogewinnmargen zurückzuführen ist", erkläre Donald. Aus regionaler Sicht hätten Lateinamerika und Europa, der Nahe Osten und Afrika Asien überholt, während aus sektoraler Sicht Grundstoffe, Energie, Industrie, Kommunikationsdienste und Finanzwerte in den letzten zwei Jahren die größten Gewinner gewesen seien.



Emerging Markets-Aktien so günstig wie lange nicht mehr



Für ein Investment in Schwellenländeraktien würden aus Sicht Donalds letztlich auch die aktuell sehr günstigen Bewertungen sprechen - sowohl auf der Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als auch des Kurs-Buch-Verhältnisses (KBV), in absoluten Zahlen und im Vergleich zu den Aktien der Industrieländer. EM-Titel würden mit einem Abschlag von 35 Prozent beim Kurs-Gewinn-Verhältnis und 44 Prozent beim Kurs-Buch-Verhältnis gegenüber den Industrieländern gehandelt und seien damit so günstig bewertet wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht. "Wir sind davon überzeugt, dass Schwellenländeraktien eine der am stärksten fehlbewerteten Anlageklassen sind, mit attraktiven Bewertungen im Vergleich zu historischen Niveaus", sage der Schwellenländerexperte.



James Donald resümiere: "Sofern es nicht zu einer größeren globalen Rezession kommt, spricht vieles dafür, dass die Schwellenländer 2023 in eine Phase der wirtschaftlichen Erholung und des höheren Wirtschaftswachstums eintreten werden." (26.01.2023/ac/a/m)







