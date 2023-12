Aktuell seien Schwellenländeraktien deutlich unterbewertet: Im Vergleich zu den Aktien der Industrieländer würden Schwellenländeraktien mit einen Bewertungsrabatt von 30 Prozent gehandelt, und dies bei steigenden Return-on-Equity-Raten. Dabei seien seiner Meinung nach die Wachstumsprognosen für die Schwellenländer für den nächsten Jahren gut, insbesondere für Indien und China. Bei der Aktienrendite könnten Korea und Taiwan große Potenziale bieten. Laut der jüngsten Marktanalyse des Lazard EM-Aktien-Teams sei im Jahr 2024 beispielsweise in Südkorea ein Gewinnwachstum je Aktie (Earnings per Share) von bis zu 70 Prozent möglich. Die Länderprognose bestätige die Sektor-Prognose, welcher zufolge vor allem der IT-Sektor in naher Zukunft die größten Aktienrenditen generieren dürfte.



Als Anleger müsse man auch die geopolitischen Risiken einkalkulieren. "Mittelfristig sind aus unserer Sicht drei Konfliktherde am wichtigsten: Russland - Ukraine, USA - China sowie der Mittlere Osten", erkläre Chopra. "Sollten die dort ausgetragenen Konflikte weiter eskalieren, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben." So dürfte eine Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas unter Einbeziehung der Nachbarstaaten Auswirkungen auf den Ölpreis haben.



Ein offener Konflikt zwischen China und Taiwan könne wiederum den Mikrochip-Mangel weiter verschärfen. "Wie so oft, liegt die Antwort in der Diversifizierung des Portfolios. Ein Investor sollte auf geopolitische Schocks vorbereitet sein und mit Volatilität rechnen. Dazu gehört ein Gespür dafür, in welchen Regionen und Sektoren sich langfristige Wachstumspotentiale abzeichnen, aber auch, wo Risiken bestehen", so der Schwellenländerexperte.



Viele Anleger würden derzeit ihr Investment in chinesische Aktien überdenken. Tatsächlich habe China in den letzten zehn Jahren das Wachstum des MSCI EM Index gebremst und stehe sowohl intern als auch extern vor großen Herausforderungen. "Intern ist China primär mit dem rasanten demographischen Wandel konfrontiert, der für Überalterung und Bevölkerungsrückgang sorgt. Daneben tragen die Einkommensungleichheit, die hohe Verschuldung, der Kollaps des Immobilienmarkts, die Abhängigkeit von ausländischen Ressourcen und Technologien sowie die Korruption zu einem instabilen ökonomischen Terrain bei", erkläre Chopra.



"Extern ist es vor allem die sinkende Nachfrage nach chinesischen Gütern, die der Wirtschaft des Landes zu schaffen macht. Rechnet man die hohen Energiepreise und geopolitischen Fehlschläge hinzu, so ist Chinas Vorreiterstellung auf der Weltbühne kompromittiert." China könne nicht mehr darauf vertrauen, seine Produkte in die ganze Welt exportieren zu können. Entsprechend sinke der Exportanteil am chinesischen BIP.



Für Anleger sei es deshalb klug, eine "EM ex China"-Strategie zu entwerfen. In China und den restlichen Schwellenländern würden aus Sicht des Experten unterschiedliche Potenziale stecken, was separate Strategien für China und andere Emerging Markets rechtfertige. Eine separate Marktallokation erlaube es, die spezifischen Chancen und Risiken der jeweiligen Anlagen angemessen zu bewerten und eine optimale Diversifizierung zu erreichen. Dazu passe, dass die Korrelation zwischen der chinesischen Wirtschaft und dem MSCI EM-Index abgenommen habe.



"Ganz allgemein gesprochen sollte man die Schwellenländer in ihrer Vielfalt begreifen und die individuellen Potentiale der Märkte nutzen. Grundsätzlich gilt: Je komplexer und vielseitiger ein Markt, desto größer seine Chancen, sich in der kompetitiven Weltwirtschaft durchzusetzen", resümiere Rohit Chopra. Zuletzt sollten Anleger aus seiner Sicht die "Industrialisierung 4.0" ernst nehmen und den enormen Stellenwert der IT- und Kommunikationstechnologiebranche anerkennen. Auch in dieser Hinsicht zeigten sich große Unterschiede zwischen den Schwellenländern. (13.12.2023/ac/a/m)







