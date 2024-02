In einer Handvoll Schwellenländer könnten die bevorstehenden Wahlen hingegen zu einer Abkehr von der föderalen Verantwortung führen, was das Risiko der Staatsverschuldung erhöhen würde. In Südafrika beispielsweise dürfte zwar der amtierende Präsident Cyril Ramaphosa wiedergewählt werden. Es bestehe aber das Risiko, dass die Partei African National Congress zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid 1994 keine Mehrheit erhalte und deshalb gezwungen sein könnte, eine Koalition mit den linken Economic Freedom Fighters einzugehen. Dies könnte die ohnehin fragilen öffentlichen Finanzen des Landes weiter verschlechtern.



Schwellenländeraktien würden laut Donald zu den am stärksten unterbewerteten Assetklassen überhaupt gehören. Die großen Bewertungsabschläge seien vor allem durch die niedrigen Bewertungen chinesischer Aktien zu erklären. Ohne China lägen die Abschläge der Schwellenländer im Rahmen des 10-Jahres-Durchschnitts. Derzeit werde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den MSCI EM Index in den nächsten zwölf Monaten mit etwa dem Zwölffachen gehandelt und liege damit leicht über seinem langfristigen Durchschnitt von 11,3fach.



"Sofern keine negativen geopolitischen oder wirtschaftlichen Ereignisse eintreten, erwarten wir, dass sich der bestehende Bewertungsabschlag nach und nach verringern wird", so der Experte. "Wir führen das auf eine Kombination aus stärkerem Gewinnwachstum, der potenziellen Steigerung der Rentabilität der Schwellenländer (bei der sich der Abstand zwischen der Eigenkapitalrendite der Schwellenländer und der der Industrieländer verringert) und der möglichen Ausweitung der Wirtschaftswachstumsprämie zurück."



Darüber hinaus verzeichne der MSCI EM Index attraktive Dividendenrenditen von knapp unter drei Prozent - eine Entwicklung, die maßgeblich von lateinamerikanischen Energiekonzernen getragen werde. Das erwartete Ertragswachstum pro Aktie liege dieses Jahr zudem deutlich über dem der Vorjahre.



Zu den Spitzenreitern unter den Emerging-Market-Aktien würden aus Sicht des Experten nach wie vor asiatische Unternehmen gehören, insbesondere chinesische Internetplattformen im Entertainment- und Retailbereich. "Doch auch über China hinaus sehen wir enorme Wachstumspotenziale. Indien beispielsweise profitiert von seiner jungen Bevölkerung, während Indonesien in der globalen Wertschöpfungskette aufsteigt. Lateinamerika, besonders Brasilien und Mexiko, profitiert vom Nearshoring und ausländischen Investitionen", sage Donald. Die asynchrone Natur des globalen Wachstums ermögliche es Schwellenländern, enorm schnell zu wachsen, während viele Industrieländer stagnieren würden.



Stärkeres Wachstum, attraktive Preise, wachsende Erträge und steigende Aktienrenditen - aus Sicht Donalds sprächen viele Gründe dafür, im laufenden Jahr in Schwellenländeraktien zu investieren. "Wer in diese Assetklasse investiert, sollte sich zwar der geopolitischen Lage bewusst sein und mögliche Risiken einkalkulieren. Davon abgesehen steckt in den Emerging Markets ein enormes, ungenutztes Potenzial", resümiere der Experte. (08.02.2024/ac/a/m)







