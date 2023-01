Denn: Ohne Batterien gebe es auch keine Elektroautos. Asien sei auf dem besten Weg, die Batteriewerkstatt der Welt zu werden, was durch seine kollektive Dominanz im gesamten Angebot unterstützt werde. Nach Angaben von Benchmark Minerals werde China bis 2031 über eine Produktionskapazität von 322 Gigawattstunden (GWh) in Europa verfügen. Südkorea stehe mit 192 GWh an zweiter Stelle, gefolgt von Frankreich und Schweden. Die USA stünden dank der Tesla-Anlage in Berlin an fünfter Stelle, gefolgt von Deutschland und Norwegen. Das Vereinigte Königreich liege mit nur 20 GWh an achter Stelle.



Unter den aufstrebenden Unternehmen in den Schwellenländern gebe es viele "versteckte Perlen", deren Aktivitäten auf den ersten Blick wenig mit der Energiewende zu tun hätten, die sich aber tatsächlich als wichtige Akteure erweisen würden. Candriam ordne diese Unternehmen nach verschiedenen Themen ein, darunter Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, Software, Recycling und intelligente Stromnetze. Es würden einige Beispiele von Unternehmen folgen, die zu den Wegbereitern zählen würden und bei Candriam im Fokus stünden:



- Das taiwanesische Finanzdienstleistungsunternehmen Chailease beispielsweise sei nicht nur ein Spezialist für Leasing, Ratenkauf, Import und Export sowie Direktfinanzierung, sondern auch einer der größten Eigentümer von Solarkraftwerken im Lande.



- WEG SA sei ein bekannter internationaler Hersteller von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Getrieben und Getriebemotoren mit Sitz in Brasilien. Weniger bekannt sei das starke Engagement des Unternehmens in den Bereichen erneuerbare Energien, E-Mobilität und industrielle Automatisierung.



- Siemens verzeichne in Indien eine starke Nachfrage nach industriellen Dekarbonisierungslösungen in Form von Abwärmerückgewinnungssystemen, Biomasselösungen sowie Modernisierungen und Aufrüstungen mit Energieeffizienzlösungen wie Eco-Design-Transformatoren.



- Yadea sei der größte Akteur auf dem chinesischen Markt für elektrische Zweiräder und halte fast ein Drittel des Inlandsmarktes. Das Unternehmen entwerfe, entwickele, produziere und vertreibe Elektroroller, Elektrofahrräder und entsprechendes Zubehör. Besonders interessant: Das Unternehmen habe auch Graphen-Batterien entwickelt, die eine erschwingliche Alternative zu Säure- und Lithium-Ionen-Batterien darstellen würden.



- Zu den wichtigsten Wegbereitern würden zweifellos auch die offensichtlichen Akteure der Energiewende wie Sungrow Power Supply, ein chinesischer Hersteller von Solarwechselrichtern (PV-Wechselrichtern) mit einem Weltmarktanteil von 21% in 2021 gehören. Ein Solarwechselrichter sei ein Gerät, das die von einem Solarmodul erzeugte Energie in regulären elektrischen Strom umwandele, der in ein lokales Stromnetz eingespeist werden könne.



Eine Verringerung der globalen Treibhausgasemissionen werde erst dann erfolgreich sein, wenn die Schwellenländer einen Anreiz verspüren würden, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Investoren komme dabei die wichtige Rolle zu, die Kapitalströme in Richtung derjenigen zu lenken, die den Klimaschutz vorantreiben würden. Dabei mangele es keineswegs an Anlagemöglichkeiten. In den Schwellenländern gebe es zahlreiche Unternehmen, die mit ihren Aktivitäten zur Energiewende beitragen und die Welt damit dem Netto-Null-Ziel näherbringen würden. Um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, sollten Anleger ein umfassendes Universum von Schwellenmarktunternehmen aufbauen, die eine positive Rolle bei der Bereitstellung von Klimalösungen spielen würden. (04.01.2023/ac/a/m)







