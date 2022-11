Mexiko sei ein weiterer wichtiger Teilnehmer, und das nicht nur, weil es die "la ola", die mexikanische Welle, in die Welt trage. Mexikos bestes Ergebnis sei das Erreichen des Viertelfinales in den Jahren 1970 und 1986 gewesen, als Mexiko-Stadt der Gastgeber gewesen sei. Die Quoten für den Turniersieg lägen zwar bei 100:1, aber das Land befinde sich in einem sehr positiven Wandel.



Im Gegensatz zu seinen lateinamerikanischen Konkurrenten sei Mexikos Wirtschaft weniger von Rohstoffexporten abhängig. Gegenwärtig sei der Mexikanische Peso stark, die Finanzen seien gesund, und die Zentralbank des Landes habe im Einklang mit der US-Notenbank die Zinsen erhöht. Schätzungsweise 6% des BIP würden auf Überweisungen, also Geld entfallen, das Mexikaner im Ausland, in der Regel in den USA, an ihre Familien schicken würden. Diese Überweisungen hätten mit dem sprunghaften Anstieg der Inflation in den USA zugenommen, der durch den angespannten US-Arbeitsmarkt begünstigt worden sei. Die Zahl der Touristen, die nach Mexiko kämen, habe sich ebenfalls stark erholt und liege um beeindruckende 25% über dem Vor-Covid-Niveau.



Langfristig interessant für Mexiko sei der "Nearshoring"-Trend nach der Pandemie, der darauf abziele, Probleme in der Lieferkette und bei den Transportkosten zu lösen, indem die Produktion näher am Heimatort erfolge. Mexiko dürfte angesichts seiner industriellen Kapazitäten, des attraktiven Lohnniveaus und der Nähe zum US-Markt davon profitieren. In bestimmten Gegenden Nordmexikos seien die Industriemieten um 20% gestiegen und die Leerstandsquoten seien relativ niedrig. Die mexikanische Regierung sei zunehmend bestrebt, Nearshoring zu fördern, wobei registrierten Exporteuren wahrscheinlich eine "weichere Grenze" zu den USA gewährt werde.



Fernab von Lateinamerika liege das wirtschaftliche Kraftzentrum Südkorea. Die südkoreanischen "Tigers", deren Kapitän der Tottenham-Hotspurs-Spieler Son Heung-Min sei, seien die erfolgreichste Fußballnationalmannschaft Asiens. Südkorea sei eine der größten Volkswirtschaften Asiens und ein weltweites Zentrum für die Herstellung von Batterien, Autos, Computern und Halbleitern. Angesichts der Tatsache, dass China auf dem jüngsten Parteitag von einer stärkeren Konzentration auf das eigene Land und von wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit gesprochen habe, und angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen mit den USA könnten südkoreanische Exporteure zu den Hauptprofiteuren gehören.



Interessant sei auch das ernsthafte Interesse des Nahen Ostens am Fußball und an der Öffnung der Volkswirtschaften für Investitionen aus dem Ausland. Saudi-Arabien durchlaufe unter seinem Kronprinzen Mohammed Bin Salman eine Phase der transformativen Modernisierung. Die Entspannung und Reformierung des Landes ziele darauf ab, die saudische Wirtschaft durch einen kühnen Plan, der als "Vision 2030" bezeichnet werde, von ihrer historischen Abhängigkeit von den riesigen Reserven an fossilen Brennstoffen wegzubringen. Der Plan habe die Investitionen beschleunigt, ein größeres ausländisches Interesse an der Wirtschaft geweckt und die Beteiligung von Frauen an der Erwerbsbevölkerung gefördert.



Mit 32 Mannschaften, die vier Wochen lang gegeneinander antreten würden, dürfte das größte Fußballereignis der Welt den erwarteten 3,6 Milliarden Zuschauern weltweit Unterhaltung bieten. Die besten EM-Mannschaften könnten, ebenso wie die stärksten EM-Volkswirtschaften, sehr positive Ergebnisse erzielen. Wie wir jedoch im Jahr 2022 gesehen hätten, könnten die Erwartungen des Marktes - oder auch des Turniers - ganz anders ausfallen als manche denken. (21.11.2022/ac/a/m)





Die brasilianische Mannschaft sei zweifellos einer der großen Favoriten, der mit Neymar und Fabinho sowie zwei Torhütern aus der britischen Premier League aufwarten könne. Auch wirtschaftlich befinde sich Brasilien in einer starken Position. Die Zentralbank habe die Zinssätze entschieden angehoben, was die Inflation unter Kontrolle gebracht zu haben scheine.

In einer sehr knappen Wahl habe der amtierende Präsident Bolsonaro dem linksgerichteten ehemaligen Präsidenten Inácio "Lula" de Silva quasi im Elfmeterschießen mit einem Vorsprung von nur zwei Millionen Stimmen unterlegen. Die Wiederwahl des Populisten Lula, der zuvor der Korruption beschuldigt und sogar inhaftiert worden war, schien zunächst weit hergeholt, doch die spannenden Wahlen im letzten Monat sorgten für ein aufregendes Spektakel, so die Experten von abrdn. Die Ernennung von Ministern für die rohstoffreiche Wirtschaft müsse noch bestätigt werden, da der Markt auf eine Stärkung der finanzpolitischen Maßnahmen warte.

Die wirtschaftliche Geschichte Argentiniens sei eine Geschichte des Aufstiegs, des Niedergangs und des Wiederaufstiegs über viele Jahrzehnte hinweg. Das Land sei erst seit 2018 wieder in der Emerging Markets-Benchmark vertreten, nachdem es während der katastrophalen Jahre unter Premierministerin Cristina Kirchner auf den Status eines Frontier Markets zurückgestuft worden sei. Seit der Ernennung von Präsident Macri im Jahr 2019, der Aufhebung der Kapitalverkehrskontrollen und einem 50 Mrd. USD schweren Rettungspaket des IWF scheine die Stabilität zurückgekehrt zu sein, und die argentinische Wirtschaft verfüge nach wie vor über ein enormes Potenzial für langfristiges Wachstum.