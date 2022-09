Afrika sei in vielerlei Hinsicht besonders von diesen Entwicklungen betroffen: Es sei der Kontinent mit der höchsten Armutsquote. Ein Preisanstieg für Grundnahrungsmittel sei gleichbedeutend mit zunehmender Hungersnot. In vielen Ländern seien die Rohstoffpreise aber eine zusätzliche Belastung für die Bevölkerung und für die Staatshaushalte. Der globale Anstieg des Zinsniveaus dürfte zu Zahlungsbilanz- und Schuldenkrisen führen. Schon jetzt würden Hilfsprogramme des Internationalen Währungsfonds in 23 Ländern Subsahara-Afrikas und eines in Sudan laufen. Unter den 48 Ländern der G20-Initiative zur Suspendierung des Schuldendienstes seien 32 afrikanische gewesen.



Afrika sei der Kontinent, der mit Abstand am meisten von Getreideimporten abhängig sei. Ausbleibende Weizenlieferungen aus Russland und der Ukraine würden in vielen Regionen des Kontinents die Inflation weiter anheizen, zum einen durch den insgesamt hohen Weltmarktpreis und zum anderen durch eine Verknappung des Angebots. Einige Länder würden versuchen, die Preise durch Subventionen stabil zu halten. Den Effekt des Ukrainekriegs zu bestimmen sei schwierig, da sich dieser und die Dürren in der Sahelzone und vor allem am Horn von Afrika zeitlich überlagern würden.



Profitieren werde Afrika auf jeden Fall von der Suche der Europäer nach Ersatz für fossile Energieträger aus Russland, in erster Linie Gas. Verglichen mit Russland sei Afrika aber nur ein kleiner Erdgasförderer. Russland habe im vergangenen Jahr rund 702 Mrd. Kubikmeter gefördert, Afrika nur 257,5 Mrd. Russland konsumiere 475 Mrd. Kubikmeter seiner Produktion. Damit würden 227 Mrd. Kubikmeter für den Export bleiben. Jenseits des Mittelmeers würden 164 Mrd. Kubikmeter für den eigenen Verbrauch genutzt und 93 Mrd. Kubikmeter stünden für den Export zur Verfügung. Russland exportiere fast zweieinhalbmal so viel. Die EU werde also neben Afrika auf weitere Märkte wie USA, Kanada und Katar setzen müssen. Gespräche diesbezüglich würden laufen.



Die Staatshaushalte der afrikanischen Länder hätten sich 2021 vom Corona-Schock etwas erholt (Defizit 5,3% des BIP), wenngleich das Vor-Corona-Niveau (2019: 3,9%) noch nicht erreicht worden sei. Gegen die dringend benötigte fortschreitende Konsolidierung der Staatsfinanzen würden jetzt die Auswirkungen des Ukrainekriegs sprechen. Budgets für Entwicklungshilfe würden gekürzt, auch in Deutschland, wo der Haushaltsentwurf für 2023 beim Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit Kürzungen um 1,3 Mrd. Euro auf rund 11 Mrd. Euro vorsehe. Gleichzeitig würden sich die finanziellen Rahmenbedingungen grundlegend durch die restriktivere Geldpolitik in Europa und in den USA ändern. Zurecht würden internationale Finanzinstitutionen vor Schuldenkrisen in Afrika warnen. Letztlich könnten bei den sehr hoch verschuldeten Ländern nur Restrukturierungen der Auslandsschulden die Schuldentragfähigkeit wieder dauerhaft herstellen. (16.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ukrainekrieg ist bis in die Schwellenländer spürbar. In Afrika ist eine Zunahme an Schuldenkrisen zu erwarten, so die Analysten der Helaba.Andere Regionen dürften sich als widerstandsfähiger erweisen.