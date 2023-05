Boston (www.aktiencheck.de) - Die Jahre 2021 und 2022 waren für Schwellenländer-Engagements sehr herausfordernd, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.



Mit dem Ende der Null-COVID-Politik in China, einer wirtschaftlichen Erholung und fallenden Inflationsraten scheine die Mehrzahl der Schwellenländer dem Zinszyklus in den USA und Europa deutlich voraus. Vor diesem Hintergrund würden sich für Investoren attraktive Investitionsmöglichkeiten in Schwellenländer-Aktien und -Anleihen sowie in Dividendenstrategien ergeben. Auch wenn die Performance von Schwellenländer-Aktien zuletzt differenziert ausgefallen sei, hätten institutionelle Investoren seit November 2022 bereits 25 Milliarden US-Dollar in Schwellenländer-Aktien und 3,7 Milliarden US-Dollar in Schwellenländer-Anleihen investiert. (31.05.2023/ac/a/m)



