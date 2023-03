Das liege unter anderem daran, dass die indische Regierung durch niedrige Steuern, einen einfachen Zugang zu Grundstücken und die schnelle Erteilung von Genehmigungen Anreize für Unternehmen geschaffen habe. Metha sei zuversichtlich, dass Indien langfristig in der Lage sein werde, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich dort niederzulassen. Trotzdem müssten Investoren vorsichtig bleiben, wie jüngst der Fall Adani gezeigt habe. Aufgrund des Berichts eines Leerverkäufers seien die Aktien des indischen Unternehmens innerhalb von kürzester Zeit massiv eingebrochen. Hier zeige sich, wie wichtig eine aufmerksame Überprüfung der Investitionen sei.



Mit Taiwan sähen die Experten von J O Hambro ein weiteres asiatisches Land als neuen Favoriten unter den Schwellenländern. Wegen der großen Chip-Hersteller sei das Land führend im Technologiebereich, so Ada Chan. Sie gehe zwar davon aus, dass China in zehn bis 15 Jahren aufholen werde, glaube aber, dass Chinas Handelskrieg mit den USA dabei ein Problem sein werde. "Chinesische Unternehmen werden Probleme dabei haben, ihre Technologien zu entwickeln, weil sie keinen Zugang zu den Geräten, Maschinen und geistigen Eigentumsrechten aus den USA haben", sage Chan.



Andere Schwellenländer würden auch von den geopolitischen Verschiebungen profitieren, wie sie zum Beispiel durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine entstanden seien. So sei Saudi-Arabien beispielsweise jetzt ein wichtiger Öllieferant anstelle von Russland und Brasilien würde deutlich mehr Lebensmittel exportieren, so Ivo St. Kovachev. Auch Griechenland sei vergangenes Jahr viel wichtiger geworden und sogar zu einem der besten Länder in den Fonds von J O Hambro geworden.



Samir Metha betone, dass auch Nebenwerte in den Schwellenländern gute Investitionsmöglichkeiten bieten würden. "In den aktuellen Krisen werden die Unternehmensführungen von kleinen Unternehmen immer findiger, weil sie diese Zeit unbedingt überstehen wollen. Das schafft für uns viele Gelegenheiten, um zu investieren", sage Metha.



Fondsmanager Ivo St Kovachev sehe auch noch einen weiteren Vorteil bei Nebenwerten: Sie seien oft einfacher zu verstehen, weil sie meistens nur ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten würden. Man könne sich also schnell eine Meinung bilden und die Hauptdynamiken verstehen. "Wenn wir geduldig sind und ein gutes Timing haben, können das sehr lohnende Investitionen sein", sage Kovachev. Bevor man in solche Unternehmen investiere, müsse man aber viel mit den Firmen reden. Denn oft gebe es beispielsweise keine Daten zu den ESG-Kriterien. "Wenn wir aber exklusiv an solche Informationen kommen, haben wir einen Vorteil gegenüber anderen", sage Kovachev. Denn dann könne man den Firmen auch dabei helfen, sich richtig zu verkaufen, was den Aktienkurs dann steigen lasse.



Wie es dieses Jahr mit den Schwellenländern weitergehe, hinge auch vom US-Dollar ab, so Ada Chan. "Wenn wir eine Periode eines schwachen US-Dollar erleben, dann werden die Schwellenländer hoffentlich mittelfristig positivere Aussichten haben, und das könnte für viele Investoren interessant sein." (09.03.2023/ac/a/m)







